Политик EKRE: в Эстонии люди с серыми паспортами находятся в самом привилегированном положении

Яак Мадисон ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

«Люди с так называемыми серыми паспортами находятся в самом привилегированном положении, у них больше всего прав, но в то же время нет никаких обязательств, которые есть у граждан Эстонии перед своей страной», - сказал Мадисон в передаче «Otse Postimehest». Мадисон указал на то, что серопаспортники могут голосовать на муниципальных выборах, без визы ездить по Европе и России, могут использовать эстонские соцуслуги и при необходимости консульскую помощь.

«Необходимо дать достаточный запас времени, например, пять лет, и отправить людям без гражданство оповещение для принятия решения. За пять лет желающий этого человек выучит достаточно эстонский язык, чтобы сдать экзамен на гражданство и стать гражданином Эстонии. Если кто-то этого не хочет, будет ходатайствовать о гражданстве какого-то другого государства», - сказал Мадисон.

Мадисон также против двойного гражанства.

«Не может быть два Бога. Я не согласен с тем, что поскольку мы – маленькое государство, мы должны разрешить двойное гражданство. Говоря о двойном гражданстве, у меня возникает страх, что если у нас есть человек, у которого, например, гражданство Эстонии и России, он фактически смотрит на две стороны, - говорит политик. - Не может быть два государства, которым человек будет на сто процентов лоялен. Есть родина и есть страна-проживания, гражданство которого у тебя есть и которому ты служишь, а эта страна обеспечивает тебя правами».