Вопрос читателя: можно ли в Эстонии оформить ДТП с помощью мобильного приложения?

Именно с таким вопросом в редакцию Rus.Postimees обратился читатель Николай, которому пару недель назад немного не повезло — не успел вовремя затормозить и врезался в остановившийся перед ним автомобиль. «Я признал свою вину, но поскольку ни у меня, ни у второго водителя под рукой не оказалось хоть какого-нибудь листка бумаги, чтобы нарисовать схему для страховой, пришлось потратить время, чтобы купить в ближайшем магазине самую простую тетрадку. Все заполнили и разъехались, - написал он. - А потом я задумался, почему в нашей стране, считающей себя развитой в техническом отношении, нет возможности оформления ДТП с помощью простейшего мобильного приложения. Например, все данные вводятся в программу, ставится цифровая подпись с помощью Mobill-ID, Smart-ID и им подобных решений, а потом все передается автоматически страховым компаниям. Или подобное приложение уже существует?».

Поиск в интернете показал, что как в магазине приложений App Store, так и Google Play с необходимым функционалом имеется лишь приложение под названием e-accident, которое, по заявлению разработчиков, работает в 46 странах, а также поддерживает 33 языка, включая русский и эстонский.

По словам председателя правления Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе (LKF), по имеющейся у них информации приложение e-accident не используется в Эстонии. «В прошлом некоторые страховые общества занимались разработкой собственных мобильных приложений, но из-за низкого спроса со стороны клиентов они отказались от их использования. В сфере страхования главной проблемой мобильных приложений является то, что люди устанавливают лишь те программы, которые они регулярно используют, - сказал Йессе. - Поскольку люди довольно редко попадают в ДТП, то к моменту инцидента приложение обычно давно удалено с телефона».

К недостаткам мобильных приложений Йессе также отнес неумение некоторых людей ими пользоваться, поэтому обычно предпочитают использовать бумагу и ручку. «Телефон чаще используют в качестве фотоаппарата», - сказал он.

По словам Йессе, Фонд не планирует разрабатывать подобное приложение как собственными силами, так и в сотрудничестве со страховыми обществами. В то же время он подчеркнул, что всячески приветствует, что имеется предприятие, занимающееся разработкой подобного мобильного приложения. «Хочется верить, что вскоре ему найдется практическое применение», - подытожил он.

Как сообщили представители компании, разработавшей приложения e-accident, по имеющимся у них данных, у пользователей не возникало проблем со страховыми компаниями при отправке извещения о ДТП, созданного при помощи мобильного приложения. Также в компании упомянули, что приложение пользуется большим спросом во всех странах Балтии.

Приложение автоматически генерирует введенную информацию в электронную форму в формате PDF и адаптирует под ту страну, в которой произошло ДТП, согласно оригинальным формам извещения.

В приложении возможно синхронное использование двух языков, если водители транспортных средств из разных стран. Порядок заполнения в мобильном приложении полностью повторяет привычную всем бумажную форму документа. Программа автоматически определяет и указывает местоположение, дату и время происшествия. Пользователь может выбрать свое транспортное средство, указать первоначальное место удара и отметить видимые повреждения.

В приложении разработан удобный функционал для точного отображения схемы ДТП и обязательного фотографирования поврежденных деталей транспортного средства. Таким образом пользователь может заполнить оригинальную форму извещения, находясь как дома, так и за границей, используя свой родной язык, и она полностью будет соответствовать стандарту этой страны. После заполнения всех данных в мобильном приложении, участники ДТП получают электронную форму в формате PDF и все фотографии на свою электронную почту. Также вся информация сохраняется в мобильном устройстве и на сайте приложения.