Основатели Taxify и TransferWise хотят модернизировать систему образования Эстонии

По словам исполнительного директора фонда Heateo Sihtasutus Пиркко Валге, фонд может выдавать разовые субсидии или же финансово поддерживать один проект на протяжении нескольких лет.

Образовательный фонд будет поддерживать инициативы, устраняющие проблемы в эстонской системе образования. Учредители видят в качестве проблем старение преподавательского состава в Эстонии и дефицит его прироста, низкий престиж работы школьного руководителя, а также то, что молодежь не идет учиться дальше после окончания основной школы. Особое внимание будет уделено развитию умений системы STEAM (естественнонаучные и научно-математические предметы, а также творческая и командная работа) у школьников, которые являются ключевыми компетенциями современной экономики.