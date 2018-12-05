Основатели Taxify и TransferWise хотят модернизировать систему образования Эстонии
5 декабря 2018, 13:28
Cоучредитель Taxify Мартин Виллиг и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус при участии еще нескольких десятков предпринимателей основали «Образовательный фонд Heateo Haridusfond», который будет предлагать стартовый капитал инновационным образовательным проектам, пишет dv.ee.
По словам исполнительного директора фонда Heateo Sihtasutus Пиркко Валге, фонд может выдавать разовые субсидии или же финансово поддерживать один проект на протяжении нескольких лет.