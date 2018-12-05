Ср, 5.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Скончался заслуженный мотоспортсмен Эстонии

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

4-го декабря на 91-м году жизни скончался заслуженный деятель авто- и мотоспорта Эстонии, Рихард Лаур.

В гонках на мотоциклах выигрывал Лаур с 1946 по 1958 года три серебра и две бронзы на чемпионатах СССР, в 1948-1959 годах Лаур семь раз становился чемпионом ЭССР. После завершения карьеры Лаур перешел на тренерскую работу, воспитав таких спортсменов, как Эндель Кийза, Лембит Теэсалу, Индрек Тилль. В 1971 году Лауру было присвоено звание заслуженного тренера СССР.

Также Лаур возглавлял автомотоклуб спортобщества "Калев", а также занимался организацией ралли и соревнований.

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