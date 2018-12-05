Скончался заслуженный мотоспортсмен Эстонии

В гонках на мотоциклах выигрывал Лаур с 1946 по 1958 года три серебра и две бронзы на чемпионатах СССР, в 1948-1959 годах Лаур семь раз становился чемпионом ЭССР. После завершения карьеры Лаур перешел на тренерскую работу, воспитав таких спортсменов, как Эндель Кийза, Лембит Теэсалу, Индрек Тилль. В 1971 году Лауру было присвоено звание заслуженного тренера СССР.