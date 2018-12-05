Ср, 5.12.2018
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1941

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1941

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Эта водонапорная башня в Тарту является и жилым домом. Проект: Вольдемар Типпель, инженер Вольдемар Онтон, 1938. Строительство: 1939 – 1941.

Сооруженная в течение трех эпох, пережившая Вторую мировую войну импозантная водонапорная башня помогала снабжать расположенные на возвышенности здания водой.

ФОТО: In Nomine

До 2001 года здание играло свою роль в водоснабжении во время пиковых нагрузок с целью обеспечения достаточного напора. Местом для строительства была выбрана улица Ыпетая, высота которой над уровнем моря составляет 62,5 метров, а высота самой водонапорной башни была 32 метра. Самой важной частью дома был делившийся пополам прямоугольный бак для воды объемом 500 кубических метров. Он был разделен на две части, чтобы можно было по очереди чистить резервуары. На нижних этажах располагались квартиры и офисы.

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