Нехватка рабочей силы по-эстонски: слишком мало рабочих рук, слишком много секретарей

Новый барометр потребности в рабочей силе, составленный Кассой страхования от безработицы, показывает, что в Таллинне и Харьюмаа очень сильно не хватает работников по уборке и горничных в гостиницах. Если посмотреть в годовом разрезе на количество зарегистрированных безработных, чей последний рабочий опыт был именно в этом секторе и объявлений о работе, опубликованных на портале кассы, то предложений оказывается несколько больше, чем безработных (соответственно 1539 и 1935).

Причиной, почему работодатель не может найти работника, хотя подходящая рабочая сила вроде бы есть, прежде всего, видится несоответствие предлагаемой зарплаты имеющимся ожиданиям, а местами видно и отсутствие физического желания. Работа уборщика частично требует хорошей физической формы, в то же время речь идет о сфере деятельности, где предлагают разную рабочую нагрузку. Это требующаяся на рынке труда возможность и этим пользуются все больше, чтобы зарплата была чуть более конкурентоспособной.

Очень не хватает рабочих рук в охранном секторе. Это иллюстрирует соотношение предложений о работе и количество безработных: 617 предложений и 269 безработных. Тут основной причиной снова являются ожидание большей зарплаты и физический труд. Конечно, свою роль играет и время работы, которое предусматривает работу по сменам и часто – ночной труд. Такая же ситуация и среди спасателей и пожарных – 50 предложений о работе и пять человек, вставших на учет в течение года. Похожей сферой деятельности можно называть вооруженные силы, где также очень сильно не хватает работников.

Беспрецедентная нехватка рабочей силы наблюдается среди водителей грузовиков: за год было 1027 предложений о работе. Категория «С» очень востребована на рынке труда и показывает, что просто так потребность не исчезнет. И профессия водителя автобуса является перспективной – водителей слишком мало, и найти объявление о работе можно на всех сайтах.

Строительный сектор сейчас очень живой и ждет, как специалистов, так и разнорабочих. Также постоянная нехватка рабочих рук ощущается в производственном секторе. Ничего удивительного нет в том, что очень сильно не хватает помощников воспитателей детских садов. Тут основной причиной, скорее всего, являются очень маленькие зарплаты, притом, что работа очень ответственная, нужны и специфические личные качества.

Поваров не хватает, зато много делопроизводителей

Нехватка рабочей силы царит и в области питания. Не хватает поваров, их помощников, официантов, работников бара. В то же время среди ищущих работу есть интерес к должности повара – при поддержке Кассы страхования от безработицы многие прошли соответствующее обучение. Почему же все не попадают на рынок труда? Сегодня это главным образом связано с маленькой зарплатой и тем, что должность повара – физически трудная. Сюда относится и обслуживание клиентов в розничной торговле – большая потребность в рабочей силе, которая сегодня частично обусловлена тем, что многие желающие не владеют государственным языком.

Слишком много на рынке труда в Таллинне и Харьюмаа помощников руководителей, руководителей бюро, ассистентов, делопроизводителей, то есть представителей тех профессий, которые можно назвать одним словом «секретарь». В цифрах ситуация такова: 674 безработных и 155 предложений о работе в течение года.

Ожидание у работодателей вне зависимости от сферы деятельности одно: ищут людей, которые хотят работать, готовы учить и развивать, но у человека должно быть желание делать эту работу.

Касса страхования от безработицы два раза в год составляет барометры потребности в рабочей силе, которые прогнозируют на короткий срок потребность в рабочей силе по профессиям. Прогнозы на уровне уездов составляют уездные отделения Кассы страхования от безработицы, которые по возможности привлекают экспертов из-за пределов организации.