Ср, 5.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Поп-звезда продает оскверненную фанатом роскошную виллу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Rihanna müügisolev Los Angelese kodu.

ФОТО: estately.com

Поп-певица Рианна продает свой особняк в Лос-Анджелесе из-за того, что его взломал наглый поклонник, пишет портал Kodustiil. 

Почти полгода назад в дом певицы проник навязчивый поклонник. Проведя в доме Рианны двенадцать часов, фанат хорошо устроился: распаковал дорожную сумку, поставил телефон на зарядку, а сигнализацию попросту сломал, чтобы она не мешала ему своей сиреной, рассказывает homes.nine.com.au.

ФОТО: estately.com

К счастью, утром он был обнаружен секретарем певицы, который тут же вызвал полицию.

ФОТО: estately.com

Через полгода Рианна решила продать оскверненный особняк. Цена виллы немаленькая - в переводе на наши деньги она составляет 6,57 млн евро.

ФОТО: estately.com

Территория владений Рианны занимает почти 1672 квадратных метров, а площадь самого особняка составляет 670 квадратных метров. В доме шесть спален, десять ванных комнат, одна из которых напоминает СПА-салон, кинотеатр, комната для игры в бильярд и тренажерный зал со всем необходимым. На территории есть бассейн с джакузи и парковка для восьми автомобилей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ