Поп-звезда продает оскверненную фанатом роскошную виллу

Почти полгода назад в дом певицы проник навязчивый поклонник. Проведя в доме Рианны двенадцать часов, фанат хорошо устроился: распаковал дорожную сумку, поставил телефон на зарядку, а сигнализацию попросту сломал, чтобы она не мешала ему своей сиреной, рассказывает homes.nine.com.au.

ФОТО: estately.com

К счастью, утром он был обнаружен секретарем певицы, который тут же вызвал полицию.

ФОТО: estately.com

Через полгода Рианна решила продать оскверненный особняк. Цена виллы немаленькая - в переводе на наши деньги она составляет 6,57 млн евро.

ФОТО: estately.com