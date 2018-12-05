Поп-звезда продает оскверненную фанатом роскошную виллу

Поп-певица Рианна продает свой особняк в Лос-Анджелесе из-за того, что его взломал наглый поклонник, пишет портал Kodustiil.
Почти полгода назад в дом певицы проник навязчивый поклонник. Проведя в доме Рианны двенадцать часов, фанат хорошо устроился: распаковал дорожную сумку, поставил телефон на зарядку, а сигнализацию попросту сломал, чтобы она не мешала ему своей сиреной, рассказывает homes.nine.com.au.
К счастью, утром он был обнаружен секретарем певицы, который тут же вызвал полицию.
Через полгода Рианна решила продать оскверненный особняк. Цена виллы немаленькая - в переводе на наши деньги она составляет 6,57 млн евро.
Территория владений Рианны занимает почти 1672 квадратных метров, а площадь самого особняка составляет 670 квадратных метров. В доме шесть спален, десять ванных комнат, одна из которых напоминает СПА-салон, кинотеатр, комната для игры в бильярд и тренажерный зал со всем необходимым. На территории есть бассейн с джакузи и парковка для восьми автомобилей.