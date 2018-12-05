«Они могут делать все не выходя из дома»: известный техноблогер была поражена достижениями Эстонии

«Я просто в шоке, как им это удалось сделать… У них все государство превратилось в цифровое. Они лишили людей потребности ходить во всякие госструктуры и заполнять бумажки. То, что я просто ненавижу делать», - сообщила блогер.

Также в ролике она рассказала о том, что узнала о существовании ИД-карты, которая существенно упрощает жизнь жителям Эстонии. «Единственное, что нельзя делать с ее помощью — жениться или разводиться», - сообщила Шелягина.

Во время поездки в Эстонию она посетила офисы таких эстонских стартапов, как Taxify, Testlio, Pipedrive и Lift99.

Наташа Шелягина известна своими обзорами на технические новинки, а также выпусками новостей для одного из известнейших технологический каналов в России Wylsacom.