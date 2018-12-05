Бывает же такое: любовь к дому с первого взгляда

Как утверждает сайт idealhome.co.uk, решение о покупке принимается на удивление быстро. Проведенный в Великобритании опрос показал, что средний англичанин определяется с выбором всего за восемь минут. Представляете, проходит всего 480 секунд, а человек уже уверен, что ему подходит этот конкретный дом или квартира! Интересный факт: шесть потенциальных покупателей из десяти решились на покупку недвижимости, даже не успев зайти внутрь дома.