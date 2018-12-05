Радиоведущий Илья Бань баллотируется в парламент по спискам Центристской партии

По словам Баня, работая на радио он понял, что для решения социальных и экономических проблем общество должно напрягаться сообща, а для этого и правительство должно со своей стороны сделать нужные шаги.

«Правительство под руководством Центристской партии за два года добилось успеха по многих проблемам, среди которых были недофинансированность здравоохранения, маленькие зарплаты и неравномерное региональное развитие. Центристская партия показала, что Эстонией можно руководить иначе, обратив внимание на всех людей и все общества, которые считают Эстонию своим домом»,- подчеркнул Бань.

«Я хочу внести свой вклад в то, чтобы Центристская партия смогла продолжить построение справедливого государства и после парламентских выборов»,- сказал журналист Илья Бань.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что ему приятно, что в команду вливается опытный человек, у которого имеется сильный социальный нерв. Человек, имеющий желание внести свой вклад в политику, баллотируясь по спискам Центристской партии.