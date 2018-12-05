Apple создает универсальные AirPods с биометрическими датчиками

Соответственно, наушники получат симметричный дизайн. Это окажется удобным, не только с точки зрения универсальности правого/левого наушника, но и в случае потери одного из них — заменить потерю на новый окажется проще, пишет ferra.ru .

Также будущие AirPods смогут отслеживать пульс и температуру пользователя, а также другие медицинские показатели. Как ожидается, такие возможности у наушников Apple появятся в 2020 году. В 2019 году ожидается менее крупное обновление AirPods, наушники получат функцию шумоподавления и защиту от воды.