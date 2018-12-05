Ср, 5.12.2018
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Apple создает универсальные AirPods с биометрическими датчиками

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Беспроводные наушники AirPods.

ФОТО: Stephen Lam / AFP

Компания Apple получила новый патент, описывающий будущие возможности беспроводных наушников AirPods. Наушники оснащаются биометрическими датчиками, которые смогут определить размещение — в правом или левом ухе, и настроить звучание в соответствии с этим.

Соответственно, наушники получат симметричный дизайн. Это окажется удобным, не только с точки зрения универсальности правого/левого наушника, но и в случае потери одного из них — заменить потерю на новый окажется проще, пишет ferra.ru.

Также будущие AirPods смогут отслеживать пульс и температуру пользователя, а также другие медицинские показатели. Как ожидается, такие возможности у наушников Apple появятся в 2020 году. В 2019 году ожидается менее крупное обновление AirPods, наушники получат функцию шумоподавления и защиту от воды.

 

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