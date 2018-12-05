Эксперт рассказал, почему быстрый рост зарплат в Эстонии опасен

"Работодатели, особенно в сфере мелкого бизнеса, не представляют, что делать дальше, чтобы продолжать дело. Для работников пока все в порядке. Но когда мелкий и средний бизнес потеряют возможность участвовать в гонке зарплат, компании начнут закрывать двери, люди будут сокращены. Зарплаты начнут падать, потому что доступных свободных рук на рынке станет больше", – сказал Антон Кузнецкий в программе "Кофе+".