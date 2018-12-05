Ср, 5.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

Эксперт рассказал, почему быстрый рост зарплат в Эстонии опасен

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

Зарплаты растут очень быстро, и это плохо как для работодателей, так в конечном счете и для работников, сказал представитель Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий, передает Rus.ERR.

"Работодатели, особенно в сфере мелкого бизнеса, не представляют, что делать дальше, чтобы продолжать дело. Для работников пока все в порядке. Но когда мелкий и средний бизнес потеряют возможность участвовать в гонке зарплат, компании начнут закрывать двери, люди будут сокращены. Зарплаты начнут падать, потому что доступных свободных рук на рынке станет больше", – сказал Антон Кузнецкий в программе "Кофе+".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ