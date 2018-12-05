Картина дня: в EKRE вспомнили о серых паспортах, призыв наркодилера и угон машины с полицейской штрафстоянки

Политик EKRE: в Эстонии люди с серыми паспортами находятся в самом привилегированном положении

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон запретил бы на законодательном уровне серые паспорта и двойное гражданство. Читайте далее...

Жители многоквартирного дома объявили войну спортклубу MyFitness

В Ляэнеское бюро Департамента здоровья обратились жители многоквартирного дома на улице Айда, 5 в Пярну. Их беспокоит шум, который доносится из спортивного клуба MyFitness, расположенного на третьем этаже коммерческого и жилого здания. Читайте далее...

Вещественное доказательство играючи угнали с полицейской парковки

Ранним утром к воротам полицейской парковки в Пярну подходит темная фигура, капюшон почти закрывает глаза. Человек легко поднимает часть металлического ограждения и заходит на территорию. Читайте далее...

Нехватка рабочей силы по-эстонски: слишком мало рабочих рук, слишком много секретарей

В Таллинне и Харьюмаа очень не хватает водителей грузовых автомобилей и работников по уборке, по оценке работодателей, основной проблемой современного рынка труда является дефицит желания работать. Читайте далее...

Призыв наркодилера: не стоит пробовать эти вещества

Что наркодилеры в действительности продают людям? Самый лучший ответ на этот вопрос могут дать сами продавцы смерти. Журналист передачи «Радар», выходящей на телеканале Kanal2, Стас Кузнецов встретился с наркодилером, имеющим 15-летний стаж, чтобы выяснить у него, как он попал в эту сеть и понимает ли он, что продает смерть. Читайте далее...

Побег из зимы в лето, или Где жители Эстонии проведут ближайший отпуск?

Оказаться далеко-далеко, где белоснежный песок, бирюзовая вода, пышная зелень и обжигающее солнце... Очень много солнца. Именно такую картину в своей голове рисуют жители Эстонии, планируя зимний отпуск. О том, куда именно в поисках тепла отправляются наши люди, рассказали крупнейшие туристические бюро. Читайте далее...

Генштаб Украины: угроза войны с Россией на уровне 2014 года

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко оценивает военную угрозу со стороны России как крупнейшую с 2014 года. Об этом он заявил в понедельник, 4 декабря, в интервью агентству Reuters. Читайте далее...

Эстонские банкиры успокаивают: быстрого роста Euribor не будет

Сегодня шестимесячный Euribor пока отрицательный и составляет -0,24 процента. Тенденцию роста предсказывают эстонские банкиры, но они уверены, что сценарий, при котором процентные ставки могли бы взлететь очень быстро, практически невозможен. Читайте далее...

Канцлер МВД хочет иметь 25-миллионную кубышку на кризисные времена

Министерство внутренних дел выступило с предложением создать резерв, который помог бы быть готовыми к крупным кризисам. Читайте далее...

Налогово-таможенный департамент и Airbnb подписали важное взаимное соглашение, касающееся эстонских собственников недвижимости

Airbnb и Налогово-таможенный департамент (МТА) сегодня подписали соглашение, которое сделает подачу информации о доходах, полученных от сдачи внаем своей недвижимости через Airbnb, гораздо более простой. Читайте далее...

Радиоведущий Илья Бань баллотируется в парламент по спискам Центристской партии

Ведущий и журналист «Радио 4» Илья Бань будет баллотироваться в Рийгикогу в избирательном округе Харьюмаа и Рапламаа. Читайте далее...

Эксперт рассказал, почему быстрый рост зарплат в Эстонии опасен