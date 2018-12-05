Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» представила свой первый смартфон, о существовании которого стало известно еще в июле этого года. Устройство получило название Яндекс.Телефон.
Диагональ смартфона - 5,65 дюйма (для сравнения, у iPhone 6 Plus диагональ 5,5 дюйма). Телефон работает на операционной системе Android.
В смартфон встроен голосовой помощник «Алиса». Заряда батареи при активном пользовании хватает на полтора дня, заявил во время презентации Федор Ежов, вице-президент «Яндекса» по экосистемным продуктам.
Корпус телефона сделан из алюминия. В смартфоне предусмотрено место для двух сим-карт. Встроенная память - 64 гигабайта. В дополнение к этому вместо второй сим-карты можно вставить карту памяти.
По умолчанию в смартфоне стоят восемь приложений, наиболее популярных у пользователей. Все предустановленные приложения можно отключить в настройках.