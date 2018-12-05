«Мы сделали железку, это база. Дальше с помощью наших разработчиков мы будем добавлять новый функционал», - сказал Федор Ежов.

Компания отмечает, что Яндекс.Телефон умеет определять, кто вам звонит. Таким образом можно защититься от спама.

Из презентации на сайте компании следует, что приложение для звонков подключено к базе Яндекс.Справочника. «Когда вам поступает звонок с номера, которого нет в личной книжке, приложение ищет его в базе и сообщает, кому он принадлежит», - говорится на сайте компании.

Номер, с которого поступил вызов, может отсутствовать в справочнике. Тогда Яндекс.Телефон пытается распознать цель звонка. «Алгоритм на основе машинного обучения изучает данные о номере - как часто с него звонят на разные телефоны, сколько длятся разговоры и так далее, а затем определяет, может ли звонок быть спамом. Если да, телефон показывает предупреждение», - говорится на сайте «Яндекса».

По умолчанию на телефоне действует платежная система «Яндекс.Деньги», но можно выбрать и платежную систему Google Pay. В качестве магазина приложений на смартфоне установлен сервис Google Play. Стоить телефон будет 17 990 рублей.

О планах продаж, которые стартуют 6 декабря, компания не сообщает. Федор Ежов сообщил, что «Яндекс» привез «достаточное количество» смартфонов для удовлетворения первоначального спроса.

О существовании Яндекс.Телефона стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.

В августе газета «Ведомости» написала, что «Яндекс» ведет переговоры о продажах телефона с крупными розничными сетями. Но договориться на тот момент не получалось, так как «Яндекс» настаивал на слишком низкой наценке, рассказывали знакомые участников переговоров.