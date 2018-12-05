Галерея: скромная и элегантная квартира в центре Таллинна ждет новых хозяев

Квартира состоит из отдельной кухни, просторной гостиной, двух изолированных спален, прачечной и прихожей. К квартире, в соответствии с установленным порядком пользования, относятся также парковочное место и кладовые. В гостиной имеется камин. Полы покрыты натуральным дубовым паркетом. Во внутренней отделке использована высококачественная керамика и сантехника, внутренние двери из цельного дерева. Окна гостиной и одной из спален выходят во двор.

Дом, построенный в советское время для ученых Академии наук, расположен на недавно вновь открытой улице Гонсиори. После открытия, благодаря изменению дорожного движения, поток машин там заметно уменьшился. В доме активное квартирное товарищество, имеется и отремонтированная сауна для общего пользования. В здании обновлены системы электроснабжения и отопления, утеплены торцовые стены, заменены стояки водоснабжения и приведена в порядок крыша. Внутренний двор дома ухожен, там обустроена детская игровая площадка.