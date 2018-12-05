Санкции США против Ирана подтолкнут цены на нефть

"Если экспорт нефти Ираном полностью прекратится, это приведет к тому, что цена на нее откатится к уровню начала этого десятилетия", - отметила глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт.

Влияния на рынок неоднозначны

При этом она, однако, оговорилась: "На ситуацию воздействует множество различных факторов неопределенности, связанных с геополитическими влияниями и развитием рынков". "В принципе, ценовые эффекты эмбарго на иранскую нефть ограничены", - признала она.

На примере вероятностных моделей

Специалисты проанализировали сценарий A, при котором Тегеран сможет экспортировать "черное золото" в объеме 20 процентов от своих производственных мощностей. Он возможен если эмбарго, введенное Вашингтоном, проигнорирует один из крупных игроков на мировом сырьевом рынке.

В случае со сценарием B запрет на поставки будет соблюдаться в полном объеме.

При модели C Исламской Республике удастся компенсировать потери за счет наращивания добычи сланцевой нефти.

Наибольший эффект ожидался в случае реализации прогноза B. При данной модели рост цен должен составить 16 долларов (23 процента) и достигнуть почти 90 долларов (79 евро) за баррель - то есть уровня 2010-2014 годов.

При сценарии A - десяти долларов за баррель (14 процентов), при С - порядка шести долларов за баррель, отмечают в DIW.