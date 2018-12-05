Ср, 5.12.2018
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Eesti Gaas открывает три заправки с зеленым газом

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Eesti Gaas открывает три заправки с зеленым газом.

ФОТО: Eesti Gaas

На этой неделе в Вильянди и Раквере, а в ближайшее время также в Йыхви компания Eesti Gaas открывает заправки сжатого газа, где наряду с природным газом можно будет заправиться зеленым газом, т.е. биометаном, произведенным из эстонского возобновляемого сырья.

«В ситуации, когда цены на бензин и дизельное топливо летят вверх, автовладельцам разумно переходить на газ. Сжатый природный газ вдвое дешевле бензина, на сто километров пробега уходит примерно три-четыре евро, причем в течение лет цена оставалась стабильной», - отметил член правления AS Eesti Gaas Рауль Котов.

«Также природный газ существенно чище и экологичнее жидкого топлива. Поскольку по составу и качеству зеленый и природный газ идентичны, для использования в автомобилях одинаково хорошо подходят оба, и ими можно заправляться параллельно», - отметил Котов.

Eesti Gaas открывает три заправки с зеленым газом.

ФОТО: Eesti Gaas

В Вильянди заправка расположена на улице Планеэди, в Раквере – на Рягавере-теэ, а в Йыхви - на улице Яама. На каждой клиентов обслуживают по два заправочных блока, каждый из которых имеет два заправочных пистолета – один для легковых автомобилей, а второй для автобусов. После открытия новых заправок у Eesti Gaas в Эстонии будет уже 11 газовых заправочных станций.

Заправки построило дочернее предприятие Eesti Gaas EG Ehitus. Строительство поддержал принадлежащий государству Центр инвестирования в окружающую среду (KIK): с помощью финансирования в рамках II тура поддержки по всей Эстонии строятся 12 заправок с возможностью заправляться биометаном. Общая стоимость проекта составляет 2,23 миллиона евро, средства выделены Фондом единства Европейского союза.

Биометан (зеленый газ) сегодня производят в Вирумаа в Кунда и в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в деревне Коксвере.

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