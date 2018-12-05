Видео: Украина опубликовала реконструкцию событий в Керченском проливе

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины опубликовала видео - реконструкцию событий конца ноября в Керченском проливе.
На видео записана украинская версия хронологии событий: от выхода трех украинских судов из порта Одессы до их захвата.
Так, в пятницу, 23 ноября, катера «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» вышли из одесского порта в порт Мариуполя. Все время они находились в нейтральных водах, в том числе, когда днем 24 ноября их начал сопровождать российский военный корабль «Суздалец».
Вечером 24 ноября катер береговой охраны ФСБ РФ сообщил экипажам украинских судов правила прохода Керченского пролива - то есть подтвердил, что это возможно. Но уже через 23 минуты российская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт. Но об ограничении сообщили только украинским судам - в архивах такого сообщения нет.
Есть запись, что командир «Бердянска» за четыре часа предупредил о намерении пройти Керченский пролив, и что его сообщение было принято.
Как сообщалось, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.
ФСБ России обвинила украинскую сторону в опасных маневрах во время захода в закрытую акваторию территориального моря РФ. Россия назвала действия Украины в районе Керченского пролива провокационными. Киев подчеркнул, что Россия осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.