В Великобритании осуждена банда латвийцев

Хардийс Лангштейнс (37), Марис Курсис (30), Айвар Джагарян (38) и Арвид Цивкорс (30) приговорены к четырем годам и 11 месяцам тюрьмы каждый.

ФОТО: Britu policija

Злоумышленники уговаривали жителей Латвии приехать в Великобританию, обещая оплатить им переезд, а также обеспечить жильем и работой, сообщила прокуратура.

По прибытии в Великобританию мужчины заявляли переехавшим людям, что те в долгу у банды.

ФОТО: Britu policija

Мужчины осуждены за противозаконные действия, совершенные в период с июня 2012 года по декабрь 2016 года. 14-недельный процесс в суде шерифа Эдинбурга завершился в ноябре.

В части обвинения в контрабанде людей осужденные были оправданы.

Осужденные принуждали своих жертв открывать в банках счета на свое имя, передавать им информацию о счетах и банковских картах, получая контроль за доходами жертв, а их самих отправляли работать в разные регионы Великобритании.

Как ранее писал Русский TVNET, в Великобритании завершилось крупное дело о работорговле, по которому девять человек признали вину в транспортировке людей в Великобританию, где им пришлось жить в ужасных обстоятельствах и отрабтать длинные смены за нищенское вознаграждение.