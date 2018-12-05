В Великобритании осуждена банда латвийцев

Суд в Великобритании приговорил четырех граждан Латвии, организовавших преступный синдикат для отмывания денег и мошенничества, к тюремному заключению, сообщают в среду британские СМИ, передает Rus.TVNET.
Хардийс Лангштейнс (37), Марис Курсис (30), Айвар Джагарян (38) и Арвид Цивкорс (30) приговорены к четырем годам и 11 месяцам тюрьмы каждый.
Злоумышленники уговаривали жителей Латвии приехать в Великобританию, обещая оплатить им переезд, а также обеспечить жильем и работой, сообщила прокуратура.
По прибытии в Великобританию мужчины заявляли переехавшим людям, что те в долгу у банды.
Мужчины осуждены за противозаконные действия, совершенные в период с июня 2012 года по декабрь 2016 года. 14-недельный процесс в суде шерифа Эдинбурга завершился в ноябре.
В части обвинения в контрабанде людей осужденные были оправданы.
Осужденные принуждали своих жертв открывать в банках счета на свое имя, передавать им информацию о счетах и банковских картах, получая контроль за доходами жертв, а их самих отправляли работать в разные регионы Великобритании.
Как ранее писал Русский TVNET, в Великобритании завершилось крупное дело о работорговле, по которому девять человек признали вину в транспортировке людей в Великобританию, где им пришлось жить в ужасных обстоятельствах и отрабтать длинные смены за нищенское вознаграждение.
В течение пяти лет жертвами этой группировки стали 28 человек. На суде прозвучала информация об ужасных обстоятельствах, в которых приходилось жить жертвам группировки: у них отняли документы, в качестве постелей им служили грязные матрасы, а от зарплаты, заработанной на производстве продуктов питания в графстве Дербишир, им оставляли лишь несколько фунтов.