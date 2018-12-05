Туман всему помеха

Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU), условия для проведения соревнований не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к видимости как на стрельбище, так и на лыжной трассе. Если поначалу гонку планировали перенести всего лишь на 20 минут, то после совещания с руководством и организаторами трассы в словенской Поклюке было принято решение о переносе старта на четверг, 6 декабря. Начало индивидуальной гонки на 20 километров у мужчин - 12:15 по таллиннскому времени.