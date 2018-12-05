Туман всему помеха

Первая личная гонка у мужчин в новом биатлонном сезоне оказалась сорвана из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU), условия для проведения соревнований не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к видимости как на стрельбище, так и на лыжной трассе. Если поначалу гонку планировали перенести всего лишь на 20 минут, то после совещания с руководством и организаторами трассы в словенской Поклюке было принято решение о переносе старта на четверг, 6 декабря. Начало индивидуальной гонки на 20 километров у мужчин - 12:15 по таллиннскому времени.
"Обидно, что мы не смогли сегодня стартовать, до последнего надеялись, но, может, оно и к лучшему, что по такой погоде не стартовали. В таком тумане эта гонка была бы настоящей лотереей. Теперь надо дождаться завтра и спокойно провести гонку. Другого не остается", - отметил в интервью NRK один из фаворитов сезона, норвежский биатлонист Йоханнес Бо.