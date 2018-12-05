Громкое дело: в Финляндии десять иностранцев подозреваются в изнасиловании девочек

По одному из дел задержано сразу семь человек. Подозреваемых, судя по всему, больше. Полиция полагает, что новые задержания пройдут в среду.

Задержанные подозреваются в совершении насилия, жестокой сексуальной эксплуатации ребенка и изнасиловании. Преступления совершались в частных квартирах в течение нескольких месяцев.

Два других случая произошли в один и тот же день на улице в районе Туйра города Оулу. Один из этих случаев расследуется по факту сексуальной эксплуатации, второй – тяжкого изнасилования и сексуальной эксплуатации. Подозреваемый в сексуальной эксплуатации был задержан, но вчера отпущен. Он, однако, остается под подозрением. Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей.

Точный возраст жертв полиция не разглашает: во всех трех случаях жертвам от 10 до 15 лет. Похоже, что жертвы не знакомы друг с другом.

Подозреваемые в преступлении

Согласно данным полиции, все подозреваемые прибыли в Финляндию в качестве беженцев или просителей убежища. Один находился в стране продолжительное время, остальные – несколько лет. Часть из них имеют статус беженцев, у других идет процесс рассмотрения заявления по предоставлению убежища. Среди подозреваемых есть также граждане Финляндии. Одному старше тридцати лет, остальным от 20 до 30. По данным полиции, кроме финского гражданства в деле фигурируют гражданства еще четырех стран.

Характер преступления

Общей чертой для всех расследуемых преступлений является то, что подозреваемый и жертва контактировали в социальных сетях. Поэтому полиция призвала жителей Оулу остерегаться общения с незнакомыми иностранцами через соцсети. Полиция заявляет, что данное предупреждение продолжает действовать, несмотря на то, что большая часть подозреваемых задержана.

Полиция считает, что в Оулу похожие случаи, когда иностранцы связывались через соцсети с несовершеннолетними девочками, происходили и раньше.

Пока связь не прослеживается

Согласно полиции, нет свидетельств того, что три расследуемых дела имеют какую-то связь друг с другом.