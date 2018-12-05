Новый год и Pождество в тюрьме

Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут, несмотря на все усилия адвокатов и общественности, выйти на свободу до начала процесса по делу об хулиганстве.
Тверской суд Москвы рассмотрел ходатайство обвинения о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Принято решение о продлении срока ареста до 8 февраля.
11 октября 2018 года Кокорин и Мамаев был арестованы на два месяца и заключены под стражу в СИЗО «Бутырка».
Также суд продлил срок пребывания под стражей брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Суд не принял во внимание положительные характеристики, которые суду представили адвокаты: в частности, Мамаева просили освободить из-под стражи жители дома, где Мамаев проживал до ареста. Также суд не принял во внимание факт компенсации Мамаевым ущерба одному из потерпевших и отказался рассматривать в качестве аргументов защиты дополнительные видеозаписи инцидентов.
По словам прокурора, Мамаев и Кокорин, могли бы, в случае выхода под подписку о невыезде, продолжить свою преступную деятельность или скрыться за пределами России.
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова решением суда недовольна: «Это грустно и печально. Отвечать нужно за содеянное, а ребята, по мнению всей защиты, находятся под стражей незаконно. С самого начала была раздута такая история. Может, это показательная порка, казнь на Дворцовой площади. Я не вправе об этом говорить, потому что у меня нет никаких доказательств».