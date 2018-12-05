Swedbank предупреждает: клиенты столкнутся со сбоем
5 декабря 2018, 16:12
В ночь на четверг с полуночи до 4 часов утра в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем банка Swedbank могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов, сообщает сайт банка.
Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы это не помешало их банковским операциям.