В ночь на четверг с полуночи до 4 часов утра в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем банка Swedbank могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов, сообщает сайт банка.