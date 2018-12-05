Впервые в мире: пересаженная от мертвой женщины матка помогла стать матерью

Как минимум дюжина детей в Швеции и в США родились благодаря донорским органам, полученным от родственников, когда желавшей иметь детей бесплодной женщине пересаживали матку живого члена семьи, рассказал CNN. Первый ребенок, родившийся благодаря пересадке матки, появился на свет в 2014 году. Но никогда еще репродуктивный орган не брали у уже умершего человека.

Матку пересадили 32-летней женщины, которая из-за генетической мутации родилась без этого органа, хотя ее яичники развились и содержали яйцеклетки.

За несколько месяцев до операции по пересадке матки молодая женщина прошла процедуры, в ходе которых у нее изъяли яйцеклетки. В результате получилось восемь эмбрионов, которые сохраняли для оплодотворения после пересадки матки.

Донором матки стала 45-летняя женщина, скончавшаяся от инсульта. Она замечательно подходила в качестве донора, поскольку в течение жизни у нее было трое успешных вагинальных родов, она никогда не болела венерическими заболеваниями и имела нулевую положительную группу крови, как и у пациентки.

Процедура по пересадке продолжалась больше десяти часов. После операции пациентка еще восемь дней провела в больнице. Через пять месяцев после этого появились первые признаки, что организм не отверг орган и впервые в жизни у нее начались месячные.

Через семь месяцев внимательного наблюдения за здоровьем врачи подсадили в матку один эмбрион. Спустя десять дней была подтверждена беременность. Кроме воспаления почек, которые лечили на протяжении 32 недель, никаких других проблем не возникло.