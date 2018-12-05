ДРСМД: Россия пригрозила ответными мерами странам, которые разместят американские ракеты

В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целями ответных действий России станут страны, разместившие у себя такие американские ракеты, заявил начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Президент России заявил, что если США будет иметь такие ракеты, то «мы тогда тоже будем это делать».
Заявление начальника российского генштаба прозвучало на следующий день после того, как НАТО обвинила Москву в нарушении ДРСМД, а госсекретарь США заявил, что Вашингтон через 60 дней выйдет из договора, если Москва не вернется к его выполнению.
«Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», - заявил Герасимов на брифинге для военных атташе (цитата по РИА Новости).
Герасимов в очередной раз отверг обвинения Вашингтона в нарушении РСМД и назвал их «попыткой закамуфлировать истинное положение дел». Помимо этого, глава российского генштаба заявил, что США обходят некоторые положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
«К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные договором количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа «Огайо» и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по договору. Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц», - сказал Герасимов.