ДРСМД: Россия пригрозила ответными мерами странам, которые разместят американские ракеты

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не предоставил доказательств, выступив накануне с обвинениями в адрес России в нарушении ДРСМД.

«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать», - сказал Путин (цитата по Интерфаксу).

«Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», - добавил российский президент.

Путин предупредил, что если США после выхода из ДРСМД будет иметь такие ракеты, то и Россия поступит так же.

«Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», - сказал он.

Обвинения НАТО

Накануне НАТО выпустила официальное заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении договора об РСМД.

«Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск евроатлантической безопасности», - говорится в заявлении альянса.

Ранее с подобными обвинениями в отношении России выступали США, но теперь Вашингтону удалось также убедить в обоснованности своих опасений союзников по НАТО.

«У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать данные разветки и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать», - сказала Би-би-си представитель госдепартамента США Ванесса Аскер.

В случае, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению ДРСМД, США выйдут из договора, заявил госсекретарь Помпео.

«НАТО дает России последний шанс по спасению договора РСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД», - заявил по итогам совещания в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Позиция России

В Кремле заявление НАТО назвали нагнетанием ситуации и манипулированием фактами.

«Ну, действительно, мы видели заявления разных сторон, мы видели заявление руководства НАТО, Североатлантического альянса. Безусловно, скажем так, речь идет о нагнетании ситуации, речь идет, во многом, о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели по выходу из РСМД Соединенных штатов Америки», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны и выдвигала США встречные претензии в связи с размещением системы противоракетной обороны в Европе.

«Наши ракеты не нарушают, а вот они нарушают. МК41 - (пусковая установка) двойного назначения, AGM-158 - ракета, которая переведена на режим универсальной пусковой установки наземного использования, а также универсальный беспилотник, который с большим зарядом может долететь, обойдя все, - они уже поставили на военные базы в Европе все эти системы», - говорил Интерфаксу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.