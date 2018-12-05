Сборная Эстонии потерпела обидное поражение на чемпионате мира

Если сборная Эстонии одержала на предварительном раунде три победы, то Дания столько же матчей проиграла. Особенно болезненным получилось поражение со счетом 0:25 от шведов. В том поединке, правда, датчане откровенно отбывали номер на площадке и берегли силы перед матчем с Эстонией.

Сборная Дании вышла вперед в первом периоде, во втором игрок сборной Эстонии Патрик Карелиуссон счет сравнял, а в третьем периоде на два гола датчан наша команда ответила лишь одним. Правда, сборная Эстонии забила еще один гол, который судьи отменили из-за игры нашим хоккеистом высоко поднятой клюшкой.