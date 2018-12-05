Рийгикогу изменил квалификационные требования для врачей из третьих стран

На сегодняшнем заседании Рийгикогу принял закон, согласно которому прибывшие из третьих стран врачи, стоматологи, медицинские сестры и акушерки для получения разрешения на работу в Эстонии должны будут сдать на эстонском языке экзамен на подтверждение квалификации, который будет включать в себя практику и экзамен по теории.
Закон позволит лучше контролировать требования к квалификации врачей, стоматологов, медицинских сестер и акушерок, получивших квалификацию за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии.
Оценку квалификации будут осуществлять Департамент здоровья, Тартуский университет и Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения. Вузы также займутся организацией направления медработников на практику и экзамена по теории. Оплата труда направленных на практику лиц, а также организационные расходы Тартуского университета или Высшей школы здравоохранения и оплата руководителей практики будут покрываться из средств госбюджета посредством бюджета Министерства социальных дел.
По данным министерства, в год о возможности работы в Эстонии врачом в среднем ходатайствует порядка 60 врачей, а медсестрой – два жителя третьих государств.
Вторая важная поправка касается врачей-резидентов. Согласно закону, всем врачам-резидентам, проходящим практику, обеспечивается постоянное медицинское страхование, независимо от срока действия их трудового договора. Поправка затронет порядка 60 резидентов в сфере семейной медицины, которые проходят месячные циклы в рамках практического обучения резидентуры в различных базовых учреждениях.
За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в Закон о медицинском страховании (626 SE) проголосовали 75 депутатов Рийгикогу.