Рийгикогу изменил квалификационные требования для врачей из третьих стран

Закон позволит лучше контролировать требования к квалификации врачей, стоматологов, медицинских сестер и акушерок, получивших квалификацию за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Оценку квалификации будут осуществлять Департамент здоровья, Тартуский университет и Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения. Вузы также займутся организацией направления медработников на практику и экзамена по теории. Оплата труда направленных на практику лиц, а также организационные расходы Тартуского университета или Высшей школы здравоохранения и оплата руководителей практики будут покрываться из средств госбюджета посредством бюджета Министерства социальных дел.

По данным министерства, в год о возможности работы в Эстонии врачом в среднем ходатайствует порядка 60 врачей, а медсестрой – два жителя третьих государств.

Вторая важная поправка касается врачей-резидентов. Согласно закону, всем врачам-резидентам, проходящим практику, обеспечивается постоянное медицинское страхование, независимо от срока действия их трудового договора. Поправка затронет порядка 60 резидентов в сфере семейной медицины, которые проходят месячные циклы в рамках практического обучения резидентуры в различных базовых учреждениях.