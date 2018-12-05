В закон втихую внесли изменения: предельные цены за такси пропадут, МуПо в замешательстве

Общественности ничего не сообщили о вступивших в силу в понедельник, 26 ноября, изменениях.

Главное изменение постановления министра состоит в том, что так называемые классические такси могут теперь использовать в таксометрах суммированный режим вычисления. В связи с этим при расчете цены услуг таксоизвоза используется одновременно как повременная оплата, так и плата за километр, то есть речь идет об использовании двух систем оплаты одновременно.

Это означает, что в каждом такси теперь следует выбрать, использовать один или другой способ расчета цены за поездку, а также пассажирам такси следует внимательно следить за написанным на лобовом стекле такси, чтобы учесть, каким образом будет проходить расчет цены.

Используемые в Эстонии таксометры позволяют пнрименять оба способа подсчета.

Министр экономики сама объяснила изменение тем, что в связи с приходом на рынок фирм, предлагающих услуги каршеринга, создалась ситуация, когда так называемые обычные такси используют один способ расчета, а предлагающие услуги каршеринга в своих приложениях используют другой.

«Не были обеспечены равные условия для конкуренции, поскольку в случае сумированного режима расчета есть возможность сделать плату за километр меньше, что сделает и саму услугу дешевле», - гласит объяснительная к изменению постановления.

Предельные цены ликвидируются, МуПо в замешательстве

С обновлением расчета цен за поездки министр решила в своем постановлении отказаться от предписания, которое предусматривает право самоуправлений устанавливать предельные цены на плату за начало поездки, плату за километр и повременную оплату.

Вся ответственность за назначение цены вновь падает на водителей такси, и мы опять оказываемся в ситуации, когда цена за проезд от аэропорта до центра города может составлять, например, 50 евро. Это вызывает большое беспокойство у Таллиннской муниципальной полиции (МуПо), в самоуправлениях предельные цены все же установлены.

«Рынок такси возвращается в былые времена, когда оказывающие услуги такси устанавливали цены по своему усмотрению. Большинство туристов жаловалось на неразумные цены», - комментирует изменения МуПо.

Министерство оставило мнение МуПо без внимания и теперь одновременно действуют как установленные самоуправлениями предельные цены, так и исключающий их закон.