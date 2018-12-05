Эстонский пляж назвали одним из лучших в мире
5 декабря 2018, 18:07
Сайт FlightNetwork с помощью журналистов, редакторов, блогеров и агентств составил рейтинг лучших в мире городских пляжей. В список вошел пляж Нарва-Йыэсуу, передает Reisile.
На окруженном сосновым лесом пляже Нарва-Йыэсуу можно почувствовать себя по-королевски, пишет FlightNetwork. Самый длинный пляж в Эстонии расположился на 35-ой строчке рейтинга.
Десять лучших пляжей в мире:
1. Бонди (Сидней)
2. Майами (Флорида)
3. Копакабана (Рио-де-Жанейро)
4. Барселонета (Барселона)
5. Вайкики (Гонолулу)
6. Ипанема (Рио-де-Жанейро)
7. Клифтон (Каплинн)
8. Плайя де ла конча (Сан-Себастьян)
9. Кута (Бали)
10. Клируотер (Флорида)