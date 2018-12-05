Ср, 5.12.2018
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Эстонский пляж назвали одним из лучших в мире

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Пляж Нарва-Йыэсуу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ida-Viru turismiklaster / Visit Estonia

Сайт FlightNetwork с помощью журналистов, редакторов, блогеров и агентств составил рейтинг лучших в мире городских пляжей. В список вошел пляж Нарва-Йыэсуу, передает Reisile.

На окруженном сосновым лесом пляже Нарва-Йыэсуу можно почувствовать себя по-королевски, пишет FlightNetwork. Самый длинный пляж в Эстонии расположился на 35-ой строчке рейтинга.

Десять лучших пляжей в мире:

1. Бонди (Сидней)

2. Майами (Флорида)

3. Копакабана (Рио-де-Жанейро)

4. Барселонета (Барселона)

5. Вайкики (Гонолулу)

6. Ипанема (Рио-де-Жанейро)

7. Клифтон (Каплинн)

8. Плайя де ла конча (Сан-Себастьян)

9. Кута (Бали)

10. Клируотер (Флорида)

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