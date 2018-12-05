Ср, 5.12.2018
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Галерея: в Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем-старшим

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В Вашингтоне в среду, 5 декабря, проходит траурная церемония прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим. В ней принимают участие семья Буша, четыре последних президента США, высокопоставленные американские политики, а также бывшие и действующие лидеры ряда других стран, передает Deutsche Welle.

Из здания Конгресса США на Капитолийском холме, где накануне прошла церемония прощания с Бушем-старшим, гроб доставлен в кафедральный собор святых Петра и Павла. Вдоль движения автоколонны выстроились тысячи людей. Надгробную речь произнес, в частности, биограф покойного экс-президента Джон Митчэм. Он назвал Джорджа Буша-старшего "великим государственным деятелем", который "служил нашим щитом в трудные времена" и "не только руководил нами, но и любил нас".

"Это не похороны, а день чествования великого человека, жизнь которого была длинной и выдающейся. Его будет не хватать!" - написал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.

На траурных мероприятиях присутствует также канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее первая встреча с Джорджем Бушем-старшим прошла в сентябре 1991 года, когда Меркель возглавляла министерство по делам женщин и молодежи, напомнил официальный представитель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Ранее он назвал Буша-старшего "другом немцев" и отметил, что "мы никогда не забудем его вклада в дело воссоединения Германии".

Джордж Буш-старший был 41-м президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 годы. Он скончался 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет в своем доме в Хьюстоне. Похороны покойного состоятся в четверг в Хьюстоне в узком семейном кругу.

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