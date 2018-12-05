Галерея: в Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем-старшим

Из здания Конгресса США на Капитолийском холме, где накануне прошла церемония прощания с Бушем-старшим, гроб доставлен в кафедральный собор святых Петра и Павла. Вдоль движения автоколонны выстроились тысячи людей. Надгробную речь произнес, в частности, биограф покойного экс-президента Джон Митчэм. Он назвал Джорджа Буша-старшего "великим государственным деятелем", который "служил нашим щитом в трудные времена" и "не только руководил нами, но и любил нас".

"Это не похороны, а день чествования великого человека, жизнь которого была длинной и выдающейся. Его будет не хватать!" - написал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.

Looking forward to being with the Bush family. This is not a funeral, this is a day of celebration for a great man who has led a long and distinguished life. He will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2018 г.

На траурных мероприятиях присутствует также канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее первая встреча с Джорджем Бушем-старшим прошла в сентябре 1991 года, когда Меркель возглавляла министерство по делам женщин и молодежи, напомнил официальный представитель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Ранее он назвал Буша-старшего "другом немцев" и отметил, что "мы никогда не забудем его вклада в дело воссоединения Германии".

A friend of the Germans - Chancellor #Merkel will attend the funeral ceremony for George H.W. Bush in Washington D.C. She first met the US President in September 1991, when she was still the Federal Minister for Women and Youth. pic.twitter.com/t4IsnaLokG — Steffen Seibert (@RegSprecher) 5 декабря 2018 г.