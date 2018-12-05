Департамент конкуренции не согласовал тарифы Tallinna Vesi

Tallinna Vesi в ближайшее время ознакомится с аргументами Департамента конкуренции, по которым тарифы не были согласованы, и затем примет решение, обжаловать ли действия департамента, сообщило предприятие.

До тех пор, пока новые тарифы на услуги по водоснабжению не согласованы с Департаментом конкуренции, будут действовать прежние цены.

Tallinna Vesi может в течение 30 дней оспорить принятое департаментом решение в самом департаменте или обратиться в Таллиннский административный суд.