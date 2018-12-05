Департамент конкуренции не согласовал тарифы Tallinna Vesi

Департамент конкуренции не согласовал тарифы на услуги по водоснабжению компании Tallinna Vesi как по Таллинну, так и по городу Сауэ, однако согласовал тарифы на дополнительные услуги.
Tallinna Vesi в ближайшее время ознакомится с аргументами Департамента конкуренции, по которым тарифы не были согласованы, и затем примет решение, обжаловать ли действия департамента, сообщило предприятие.
До тех пор, пока новые тарифы на услуги по водоснабжению не согласованы с Департаментом конкуренции, будут действовать прежние цены.
Tallinna Vesi может в течение 30 дней оспорить принятое департаментом решение в самом департаменте или обратиться в Таллиннский административный суд.
Предприятие при этом ожидает и решения в рамках арбитражного делопроизводства, куда AS Tallinna Vesi и United Utilities B.V. подали иск к государству на компенсацию причиненного ущерба на основании заключенного Эстонией и Нидерландами соглашения о благоприятствовании и защите взаимных инвестиций.