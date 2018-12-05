В одном из регионов Эстонии свирепствует эпидемия краж

За последнюю неделю в деревне Карунга из автомобиля украли кошелек, в котором были 700 евро и документы. В начале этой недели воры проникли в припаркованные в деревне Тырма автомобили, из одной машины были украдены 2000 евро, из другой - 60. В начале недели из незапертого гаража в Вадикюла украли радио Makita, GPS и прочее. Для расследования этого происшествия было возбуждено уголовное дело.

В двух случаях из перечисленных воры получили свободный доступ к ценному имуществу, поскольку дверь была не заперта. Полиция призывает всех следить за своим имуществом. Уходя из дома или автомобиля, нужно закрывать двери и, по возможности, включать сигнализацию. Оставлять ценные вещи на видном месте в автомобиле неразумно, их следует, если возможно, брать с собой.