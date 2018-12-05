Пособие детям военнослужащих вырастет в шесть раз

Правительство на предстоящем в четверг заседании обсудит предложение Министерства обороны в шесть раз повысить пособие детям военнослужащих и военнослужащих по заместительству — с 50 до 300 евро в месяц, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.
Повышение пособия детям военнослужащих продиктовано Законом о семье, устанавливающим величину прожиточного минимума ребенка, согласно которому прожиточный минимум одного ребенка не может быть в месяц менее половины минимальной заработной платы. Сейчас минимальная зарплата составляет 500 евро. Тем самым месячный прожиточный минимум равен 250 евро.
Пособие на ребенка выплачивается наряду с выплатой ежемесячного пособия военнослужащему, которое в зависимости от продолжительности срока службы составляет от 100 до 200 евро в месяц.
В разрезе пяти лет пособия детям военнослужащих выплачивались в среднем 60 детям, в этом году — 48 детям.
Постановление вступит в силу 1 января наступающего года.