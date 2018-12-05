Причина отставки госпрокурора Эвестуса - тайная аудиозапись?

Согласно одной из версий, причина его ухода - тайная аудиозапись разговора, сделанная в ходе процесса по делу Сависаара. Предполагается, что участником заседания были записаны три разговора с прокурором, во время которого последний предложил прекратить дело Прийта Кутсера по соглашению сторон в случае дачи показаний против Сависаара.

"Я не могу исключать, что противоположная сторона может вести запись разговора с прокурором, но я не делал никаких записей. Мы обсуждали условия прекращения уголовного дела с Прийтом Кутсером и его адвокатом, при этом присутствовал также помощник прокурора по делу Сависаара", - сказал Эвестус.