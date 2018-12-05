Соцдемы за сутки потеряли 22 члена. Что произошло?

Еще в первые дни сентября можно было сказать, что в SDE состоят 5800 человек, сейчас же можно сказать, что их немного больше 5700. Также еще месяц назад в SDE могли сказать, что их рейтинг стал расти, однако в ноябре надежда на это умерла.

Генсек партии Кальви Кыва объяснила, что вчера собралось правление партии, которое разом удовлетворило и занесло коммерческий регистр 14 заявлений о выходе из партии, которые поступили в течение нескольких недель. "Речь идет о неактивных членах, которые болеют за социал-демократов и поддерживают наше мировоззрение, однако больше не желают в ставшей агрессивной политической атмосфере публично экспонировать свое мировоззрение. Хотя по-человечески это понятно, такое событие должно было заставить наше общество серьезно задумать", - сказал Кыва.

Кроме того, вчера из SDE вышли еще два человека, четверо из них, к сожалению, скончались, один сменил партию и еще один вышел. Всего получилось на 22 человека меньше, однако в то же время в партию вчера вступили три новых члена.

Больше всего новых сторонников у Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), куда вступили 186 человек. На следующем месте "Отечестве" с сальдо -93. За ними SDE c -64.

Центристская партия более-менее остается на прежнем уровне, Партия реформ, Свободная партия и Зеленые потеряли несколько десятков человек.