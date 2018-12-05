Ср, 5.12.2018
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  • Галерея: водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге

Галерея: водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге

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Погодные условия сейчас не самые простые - из-за снега и падающей температуры воздуха водителям приходится тяжело, передает Virumaa Teataja.

Водитель грузовика не справился с управлением транспортным средством на скользкой дороге и, проезжая виадук Моонакюла в Раквере, и съехал с проезжей части на перекрестке с круговым движением.

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