Галерея: водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге

Rus.Postimees.ee112Галерея: водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дорогеГалерея: водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дорогеrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать5 декабря 2018, 21:50Погодные условия сейчас не самые простые - из-за снега и падающей температуры воздуха водителям приходится тяжело, передает Virumaa Teataja.Водитель грузовика не справился с управлением транспортным средством на скользкой дороге и, проезжая виадук Моонакюла в Раквере, и съехал с проезжей части на перекрестке с круговым движением.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвиадукводительгрузовикдвижениеснег