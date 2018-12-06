PÖFF 2018: «Стикс», или Хождение по мукам в Атлантическом океане

Кадр из фильма. ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Гуманизм и реальность

Рики готова взять курс на безоговорочную помощь, но береговая погранслужба дает команду не приближаться и следовать своим курсом, и героиня вынуждена внять здравому смыслу, но не может уплыть и оставить тонущий корабль. Подплыви она ближе, все пассажиры бросились бы к ней и вместе они могли бы отправиться на дно — сценарий, о котором все чаще говорят сейчас ультраправые политические силы. В этом же ключе многие критики рассматривали ленту Дарена Аронофски «мама!» — в героине Дженнифер Лоуренс и доме, с которым она была одним целым, увидели Землю, а во внезапно нагрянувших гостях — человечество.

Режиссеру удалось представить проблему многогранно — с самых разных точек зрения. Героиня — врач-гуманист, представитель европейских христианских ценностей, она готова помочь, пожертвовать своим комфортом и неоднократно поставить под угрозу свою безопасность. Лишь в какой-то момент жалость и сострадание ненадолго сменяются страхом и смятением: спасенный чернокожий мальчик не только не испытывает благодарности, но и упрекает, сталкивает ее в воду, требуя невозможного. До спасительницы ему дела нет, он думает лишь о себе и о своих родных, что с одной стороны понятно, но не может не настораживать. Доктор потрясена масштабом бедствия и разочарована тем, что никто не спешит на помощь: для нее эта ситуация — экстренная, для береговых служб — обыденность и рутина, сообщения о терпящих бедствиях судах с беженцами они получают постоянно.

У бюрократии и равнодушия в фильме особая роль. Но стоит посмотреть в зеркало — новости о злоключениях беженцев, направляющихся в Европу, особого отклика у большинства ее жителей не вызывают, у европейцев своих проблем хватает, а таких сочувствующих, как доктор Рики, единицы. Автор картины смотрит на проблему с состраданием, но по-философски. Он уходит от ответа на извечное «Кто виноват и что делать?», но его симпатии явно на стороне тех, кто хочет помочь. И пусть финал картины отнюдь не так трагичен, как мог бы быть при другом стечении обстоятельств, вера главной героини в гуманную Европу скорее всего отправилась на дно вместе с тонущим судном африканских беженцев.