Раны не зажили. Сегодня 30 лет землетрясению в Армении

Мэр Спитака Гагик Саакян (справа). ФОТО: Ани Минасян

Ошибки в проектировании нанесли удар по бюджету: растянувшийся на многие километры город не может нести расходы по поддержанию необходимой инфраструктуры – город выглядит запущенным и неухоженным. «Раньше у нас всё было компактно, но сейчас мы вынуждены поддерживать только дорожную сеть в несколько раз большую, чем нужно», - говорит Саакян.

Но самым страшным для города является отсутствие рабочих мест. До 1988 года в городе функционировал крупнейший в СССР производитель грузовых лифтов, сахарный завод, мукомольные и швейные фабрики, строительные предприятия. Сейчас же в Спитаке самый высокий в стране уровень безработицы, и население покидает это место, чего не делало в первые годы после страшной катастрофы.

«Жильё это, конечно, хорошо, но главное, что мы упустили – это рабочие места», - говорит Самвел Матосян, директор местной гимназии. Сам пострадавший от землетрясения и потерявший членов своей семьи Матосян не говорит о своей личной боли: «Да, пострадали, погибли, но что с этим теперь поделаешь? А жить дальше – это не дом иметь хороший, а иметь возможность кормить семью. Спитакцы сейчас этого не могут».

Георгий Шабад и Самвел Матосян (справа). ФОТО: Ани Минасян

Как и 30 лет назад, Армению сейчас сотрясают и политические толчки. С ранней весны сторонники премьера Никола Пашиняна продолжают попытки обновления власти в стране – «логическим концом бархатной революции» назвал Пашинян досрочные парламентские выборы, которые пройдут на этих выходных. Главная тема выборов – борьба с коррупцией, вытягивающей последние соки из ослабленного организма армянской экономики.

Спитакцы рассчитывают на увеличение финансирования затянувшихся восстановительных работ в результате смены власти в стране. «Борьба с коррупцией, проводимая новым правительством, позволит сэкономить государственные средства, часть из которых пойдёт на помощь нашей городской общине», - говорит мэр Саакян, занимающий свою должность последние десять лет. Противники же политических перемен уповают на то, что поступавшие из России средства не иссякнут или, как минимум, будут замещены кредитами других стран: «Одна надежда, что новые власти смогут не порвать старые или установить новые связи с иностранными донорами», - говорит Матосян.

Армян ждут выборы, которые могут изменить будущее страны. ФОТО: Гаспар Шабад

Увы, и те, и другие могут рассчитывать только на дотации, но никак не на самостоятельное развитие экономики района.

Жители Спитака смотрят на фотографии британских спасателей. ФОТО: Ани Минасян

В детском кукольном театре местная учительница, извлечённая 30 лет назад спасателями из-под завалов, со слезами рассказывает о пережитом тогда. Обступившие её школьники уважительно слушают рассказ, но тут же начинают с гордостью показывать нам сделанные собственными руками куклы и на смеси русского и английского языков наперебой рассказывают, кем хотят быть после окончания школы. У них горят глаза, когда они произносят «врачом», «математиком», «художником», и декабрьская серость этого многострадального места озаряется юношеской надеждой. Эти ребята не пережили того горя, и готовы попробовать вновь построить жизнь.