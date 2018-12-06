Американские истребители. ФОТО: AP/Scanpix

Два самолета Корпуса морской пехоты США упали в океан в сотнях километров к востоку от берегов Японии во время дозаправки в воздухе.

Инцидент произошел с самолетом-заправщиком KC-130 и истребителем-бомбардировщиком F/A-18. На борту самолетов в общей сложности находились семь человек, одного из них на данный момент удалось найти живым, сообщили корреспонденту Би-би-си в Корпусе морской пехоты.

Сейчас спасенный военнослужащий проходит медицинский осмотр на базе морской пехоты Ивакуни на юге Японии. Поисково-спасательные службы Морских сил самообороны Японии и американская авиация продолжают поиск шести других американских морпехов, находившихся в самолетах, сообщили в американской морской пехоте.

Инцидент произошел в 200 милях (322 км) от японского побережья.

В "Твиттере" корпуса морской пехоты говорится, что крушение произошло в 2 ночи по местному времени (17:00 по Гринвичу 5 декабря). Военные проводят расследование причин происшедшего.

В американских СМИ сообщается, что самолеты столкнулись в воздухе во время дозаправки, но официально эта информация пока не подтверждалась. Дозаправка в воздухе - сложная и нередко опасная операция.

Представитель корпуса морской пехоты заявил, что самолеты вылетели с авиабазы Ивакуни и проводили обычный заранее запланированный тренировочный полет, когда произошло крушение.

О погодных условиях в момент происшествия не сообщается. Корреспондент Би-би-си в Токио отмечает, что над всеми Японскими островами ночью была сильная облачность и дожди.

Самолет КС-130 является модификацией военно-транспортного самолета С-130 "Геркулес" и используется для дозаправки в воздухе.