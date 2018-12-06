Прокуратура возбудила уголовное дело против Мартина Халлика

«Она (жалобщица – ред.) сделала это согласно университетским инструкциям после того, как учебное заведение в ходе спора по увольнению узнало, что жалобщица сказала неправду. Она соврала о случившемся и умолчала, что неоднократно имела интимные отношения с Халликом. Жалобщица говорила, что у нее не было личных контактов с Халликом», – сказала адвокат Халлика Кристи Сильд.

«Исходя из обстоятельств, теперь жалобщица утверждает, что находилась в интимных отношениях из-за внутренней зависимости. Комиссия по рассмотрению трудовых споров рассмотрела всю эту тему и, хотя СМИ утверждают обратное, комиссия занималась не формальной проверкой увольнения, а рассматривала именно случай домогательств», – добавила она.

Сильд говорит, что, по ее оценке, обращению в полицию способствовали, с одной стороны, страх потерять рабочее место, а, с другой, желание университета оказать влияние на принятие решения Комиссией по рассмотрению трудовых споров. Это, по ее словам, подтверждает тот факт, что Халлика оповестили об обращении в полицию за три дня до заседания Комиссии по рассмотрению трудовых споров.

Советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичус сообщил, что для защиты частных жизней прокуратура не обнародует, на основании какой статьи ведется следствие. Также прокуратура не скажет, когда уголовное дело было возбуждено: «Поскольку тема деликатная, то больше информации об этом предоставить невозможно».

Досудебное расследование этого дела завершится в ближайшие месяцы. После этого прокуратура примет решение, будут ли материалы отправлены в суд, а также, как много информации можно будет обнародовать. Прокуратура ходатайствует о том, чтобы в целях защиты частной жизни потерпевшей это дело рассматривалось в закрытом режиме.

15 работниц библиотеки рассказали в Postimees о том, как их бывший начальник Мартин Халлик приставал к ним и другим сотрудницам на прошлогоднем новогоднем корпоративе. Они также утверждали, что Халлик приставал к женщинам и в июле этого года на проходившей во Франции конференции Объединения научных библиотек Европы.

Поскольку такое поведение, предположительно, продолжилось и на рабочем месте, одна из сотрудниц в августе подала заявление об увольнении. Она вернулась на работу по просьбе университета после увольнения Халлика. С жалобы той же сотрудницы в отдел кадров начался процесс увольнения Халлика.