В Эстонии зарезали жителя Латвии. Убийце вынесен приговор

Согласно обвинению, 30 сентября 2016 года в поселке Адаваре гражданин Латвии Владимир Богданов (31) нанес одно ножевое ранение 37-летнему мужчине в область головы и минимум два раза ударил его ножом в область тела. Пострадавший - тоже гражданин Латвии - на следующий день скончался от полученных травм.

11 декабря 2017 года Тартуский уездный суд признал Богданова виновным в убийстве своего соотечественника и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Суд счел, что вина Богданова в убийстве доказана, он проведет за решеткой 10 лет, отсчет срока отбывания начинается с 30 сентября 2016 года - даты, когда гражданин Латвии был задержан по подозрению в совершении преступления.