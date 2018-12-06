Чт, 6.12.2018
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  • В Эстонии зарезали жителя Латвии. Убийце вынесен приговор

В Эстонии зарезали жителя Латвии. Убийце вынесен приговор

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Вчера вступило в силу судебное решение по уголовному делу гражданина Латвии Владимира Богданова: он был признан виновным в убийстве своего соотечественника и проведет в тюрьме десять лет, передает Rus.err.

Согласно обвинению, 30 сентября 2016 года в поселке Адаваре гражданин Латвии Владимир Богданов (31) нанес одно ножевое ранение 37-летнему мужчине в область головы и минимум два раза ударил его ножом в область тела. Пострадавший - тоже гражданин Латвии - на следующий день скончался от полученных травм. 

11 декабря 2017 года Тартуский уездный суд признал Богданова виновным в убийстве своего соотечественника и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Суд счел, что вина Богданова в убийстве доказана, он проведет за решеткой 10 лет, отсчет срока отбывания начинается с 30 сентября 2016 года - даты, когда гражданин Латвии был задержан по подозрению в совершении преступления.

В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать Богданова из страны и на 10 лет запретить ему въезжать в Эстонию, 22 марта 2018 года этот приговор оставил в силе и Тартуский окружной суд.

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