Новый командующий Силами обороны хочет увеличить срок службы в армии
6 декабря 2018, 8:01
В некоторых родах войск срок службы мог бы быть и подлиннее, считает вступивший в должность командующего Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
Увеличение времени срочной службы помогло бы повысить боевую готовность армии, заявил Херем в интервью ERR, сообщили в четверг, 6 декабря, утренние новости телеканала ETV+.
По словам Херема, одна из главных проблем вооруженных сил Эстонии заключается в том, что нарастить боевую мощь практически невозможно из-за ограниченного количества действующих военных. Одним из вариантов могло бы стать увеличение срока службы до 12 месяцев, например, в таких родах войск, как кибервойска, связь или ПВО.
Сейчас призывники служат в армии не более 11 месяцев.