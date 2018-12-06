Чт, 6.12.2018
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Новый командующий Силами обороны хочет увеличить срок службы в армии

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Мартин Херем.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В некоторых родах войск срок службы мог бы быть и подлиннее, считает вступивший в должность командующего Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

Увеличение времени срочной службы помогло бы повысить боевую готовность армии, заявил Херем в интервью ERR, сообщили в четверг, 6 декабря, утренние новости телеканала ETV+. 

По словам Херема, одна из главных проблем вооруженных сил Эстонии заключается в том, что нарастить боевую мощь практически невозможно из-за ограниченного количества действующих военных. Одним из вариантов могло бы стать увеличение срока службы до 12 месяцев, например, в таких родах войск, как кибервойска, связь или ПВО. 

Сейчас призывники служат в армии не более 11 месяцев.

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