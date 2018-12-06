Новый командующий Силами обороны хочет увеличить срок службы в армии

Увеличение времени срочной службы помогло бы повысить боевую готовность армии, заявил Херем в интервью ERR , сообщили в четверг, 6 декабря, утренние новости телеканала ETV+.

По словам Херема, одна из главных проблем вооруженных сил Эстонии заключается в том, что нарастить боевую мощь практически невозможно из-за ограниченного количества действующих военных. Одним из вариантов могло бы стать увеличение срока службы до 12 месяцев, например, в таких родах войск, как кибервойска, связь или ПВО.