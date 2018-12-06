Чт, 6.12.2018
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Чемпион мира по боксу борется за жизнь в реанимации

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Adonis Stevenson ringis lamamas

ФОТО: Jacques Boissinot / AP

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон продолжает находиться в критическом состоянии. Об этом сообщил врач больницы в Квебеке Алексис Тарджон.

«Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и после этого был помещен в отделение интенсивной терапии. Он перенес серьезную черепно-мозговую травму. В сложившихся обстоятельствах его положение считается стабильным, но оно критическое. 

Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз.

Семья Стивенсона благодарна всем за письма с поддержкой. Они хотят находиться возле его кровати и просит всех уважать их приватность», – сказал Тарджон.

Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику нокаутом 1 декабря и поступил в больницу в критическом состоянии.

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