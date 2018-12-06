Ансип: Россия - главный источник дезинформации, подрывающей демократию

"Мы видели попытки вмешательства в наши выборы и референдумы и доказательства, указывающие на Россию как на основной источник этих кампаний, - цитирует агентство высказывания Ансипа. - Нам нужно быть вместе, объединить наши силы для защиты нашей демократии от дезинформации".

Ранее Еврокомиссия предложила создать систему экстренного оповещения о дезинформации, которая бы действовала между странами ЕС и органами власти союза. Также предполагается увеличить бюджет на противодействие пропаганде - с 1,9 млн до 5 млн евро. Эти деньги должны пойти на расширение штата специалистов и дополнительное оборудование, пишет Newsru.com.

Кроме этого, Еврокомиссия обязала компании Facebook, Google, Twitter, Mozilla активно реагировать на заявления о фактах дезинформации и представлять ЕК ежемесячные отчеты о своей работе в этом направлении в период с января по май 2019 года.

В последние годы Россию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп, а также подозревали в попытках оказать влияние на политику в нескольких европейских странах.

В июле 2017 года агентство Reuters передало, что сотрудники российской разведки пытались через фейковые аккаунты на Facebook шпионить за предвыборным штабом лидера движения "Вперед" Эмманюэля Макрона, впоследствии ставшего президентом Франции.

В конце того же года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью фейковых новостей и хакерских атак. В октябре прошлого года британский парламент запросил у соцсети Facebook данные о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году при помощи кибератак, фейковых новостей и дезинформации в демократические процессы, проходившие в Британии.

В конце октября 2018 года правительство Великобритании заявило, что не располагает свидетельствами эффективного вмешательства России во внутриполитические процессы в стране. При этом в кабмине отметили, что Лондон продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. Кроме того, правительство намерено в ближайшие пять лет потратить более 100 млн фунтов стерлингов (около 130 млн долларов) для противостояния подрывной деятельности РФ.

В сентябре этого года министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках повлиять на результаты готовившегося референдума в Македонии по поводу соглашения с Грецией о новом названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО и ЕС. Референдум прошел 30 сентября и был признан несостоявшимся.

Ранее, в июле Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум, обвинив их в попытке подкупа чиновников и разжигания протестов для срыва заключения соглашения между Афинами и Скопье. В Москве обвинения отвергли и отреагировали высылкой греческих дипломатов.

Российские власти также неоднократно отвергали все заявления западных политиков о предполагаемом вмешательстве Москвы в иностранные избирательные процессы.