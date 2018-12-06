Премьер-министр Финляндии о серии изнасилований: «Нечеловеческий поступок невообразимой жестокости»

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля высказался по поводу преступлений сексуального характера в Оулу. По словам главы правительства, случаи совершенно объяснимо вызвали всеобщий шок, передает Yle.
"Каждый человек имеет право на неприкосновенность. Речь идет о фундаментальных вещах. Это право необходимо защищать во всех случаях и посягательства на него необходимо пресекать", - подчеркнул Сипиля в своем пресс-релизе.
"Преступление сексуального характера против ребенка – нечеловеческий поступок невообразимой жестокости. В правовом государстве виновных наказывают независимо от их этнической принадлежности", - отметил он, добавив, что за расследование и огласку отвечает полиция, а за вердикт – суд.
"Наказания за преступления сексуального характера должны отвечать представлениям о справедливости в гражданском обществе, - указал Сипиля. - Правительство направило в парламент законопроект об ужесточении наказаний за преступления сексуального характера по отношению к детям. В деле, которое расследует полиция, фигурантами выступают сразу несколько граждан, имеющих иностранное происхождение. Преступления были направлены против детей младше 15 лет".