Премьер-министр Финляндии о серии изнасилований: «Нечеловеческий поступок невообразимой жестокости»

"Каждый человек имеет право на неприкосновенность. Речь идет о фундаментальных вещах. Это право необходимо защищать во всех случаях и посягательства на него необходимо пресекать", - подчеркнул Сипиля в своем пресс-релизе.

"Преступление сексуального характера против ребенка – нечеловеческий поступок невообразимой жестокости. В правовом государстве виновных наказывают независимо от их этнической принадлежности", - отметил он, добавив, что за расследование и огласку отвечает полиция, а за вердикт – суд.