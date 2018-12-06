Отдашь холоду палец - потеряешь целую руку!

Очень многие проводят на улице целый день в любую погоду, владельцы автомобилей по зимним утрам занимаются гимнастикой вокруг автомобиля, каждый сознательный человек сдаёт тару, некоторые убирают листья или снег в домашнем дворе, другие ходят на охоту и рыбалку или занимаются спортом!
Таким образом зимой хорошие, тёплые перчатки могут пригодиться везде: в автомобиле, дома, на работе, на лыжне, на горке для санок и на улице!
Независимо от работы, хобби или предпочтении проведения свободного времени, руки несомненно надо защищать от холода, ветра и влаги. Вопрос не только в том, что с мёрзнущими руками неудобно, но и в хорошем здоровьий рук. Кожа отмороженных рук часто трескается и это может привести к воспалению и неприятной боли. Так что защите единственной пары рук можно бы посвятить больше внимания.
Приходя в магазин с хорошим выбором за зимними перчатками на полках можно увидеть 200 различных моделей перчаток, выбор из которых может оказаться сложнее, чем ожидалось. На что обратить внимание?
Удобство
В первую очередь хорошие перчатки очень удобны. Свободно опустив руку Вы заметите, что пальцы и ладонь не прямые, а слегка согнуты. Также Вы увидите, что большой палец не в одном ряду с пальцами, а находится напротив ряда пальцев, со стороны ладони. Хорошие и удобные перчатки можно узнать по "сидящему большому пальцу", это значит, что большой палец пришит отдельно.
Удобная перчатка скроена именно так, соблюдая естественную форму руки. Комфорта прибавляет и использование разных материалов в разных зонах. Эластичная и тянущаяся ткань на тыльной стороне ладони или между пальцами (где важна подвижность), прочная на ладони (чтобы противостояла трению), умная на кончиках пальцев (для использования экрана телефона), дышащая на ладони или тыльной стороне руки (чтобы выпустить лишнее тепло) итд.
Тёплая подкладка Thinsulate®
Ищите подкладку со знаком Thinsulate® Это придаст уверенности, что перчатка действительно хорошо держит тепло. Материал с таким комплектом свойств (очень лёгкий, тонкий и тёплый) как Thinsulate® никто до сих пор не смог подделать. В магазине стоит спросить от персонала, Thinsulate® какой толщины использован для одной или другой модели перчаток. Это может быть G20, G40, G60, G80, G100 G120 итд. Чем больше цифра, тем толще материал и тем теплее перчатки.
Очень тёплые перчатки иногда бывают с двойной подкладкой, где к Thinsulate® добавлена флисовая подкладка. Стоит запомнить, что каждый флисовый материал - ещё не Thinsulate®, дешёвый флис и настоящий Thinsulate® сильно отличаются. Если в изделии использован Thinsulate®, оно всегда соответственно обозначено.
Тщательно выбранная кожа
Хорошие зимние перчатки могут быть из тонкой, мягкой но прочной козлиной кожи, более прочной говяжьей кожи, качественного PU, синтетической кожи или покрыты пеной из латекса итп синтетическим веществом.
Козлиная кожа тонкая, мягкая и при том очень прочная. Перчатка из козлиной кожи подгоняется к руке (чувствуется очень хорошо именно в перчатках без подкладки) и приятно ощущается на руке. Говяжья кожа обладает натуральными водоотталкивающими свойствами, она хорошо дышит и сохраняет хорошую чувствительность.
Говяжья кожа немного толще козлиной и ещё лучше переносит трение, но не такая чувствительная к прикосновениям как козлиная кожа. Говяжья кожа также водоотталкивающая и дышащая.
Перчатки из свиной кожи немного более жёсткие, чем из говяжьей или козлиной кожи, чувствительность ещё ниже, водоотталкивающие свойства немного слабее (поры кожи больше и вода проходит быстрее).
Качество кожи показывает знак категории C, B, AB, A или класс A+ лучшего качества. Отличие зависит в числе прочего от того, с какой части тела кожа взята и используется ли повреждённая кожа. Также как люди, чья кожа не безупречна, и животное в течение жизни получает раны и царапины, от которых остаются шрамы или знаки и которые могут потом оказаться слабым местом. Кожа лучшего качества класса A+ - тщательно выбранная самая прочная и здоровая кожа. Важно знать также, имеем ли мы дело с цельной кожей - кожа филируется на два или даже три слоя и используется средний или внутренний слой, свойства которого хуже чем у верхнего слоя цельной кожи.
Эффективный и качественный PU тоже даёт возможность изготовить очень хорошую зимнюю перчатку. Стоит выбрать такую, которая позволит использовать экраны и желательно рельефную, так как это гарантирует хороший ухват.
Функциональность
Основная функция перчатки - защита руки, в то же время оставаясь удобной, долговечной и красивой. Руки возможно защитить от холода, влаги, грязи, трения, порезов, уколов итп. Таким образом, исходя из ситуации надо выбрать перчатку, которая будет водостойкой, с тёплой подкладкой, местными уплотнениями (для защиты от трения), полосками отражателей (чтобы быть заметным в темноте) или специальную перчатку для работы с химикатами туда, где существует такая опасность.
Не существует универсальных перчаток, подходящих в любые условия. Выбор перчаток зависит от того, в какие условия планируют идти, чем там заниматься и как долго. Разумно будет приобрести домой, на работу или в автомобиль несколько разных пар перчаток, которые можно носить при разных занятиях. Желательно иметь для очень холодных условии очень тёплые зимние перчатки немного более тонкие зимние перчатки для мягких зимних дней, тонкие, без подкладки перчатки из козлиной кожи, перчатки с очень хорошей чувствительностью с синтетическим покрытием и упаковку одноразовых перчаток. Такой выбор должен позволить с удобством сделать большинство работ.
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