Отдашь холоду палец - потеряешь целую руку!

Независимо от работы, хобби или предпочтении проведения свободного времени, руки несомненно надо защищать от холода, ветра и влаги. Вопрос не только в том, что с мёрзнущими руками неудобно, но и в хорошем здоровьий рук. Кожа отмороженных рук часто трескается и это может привести к воспалению и неприятной боли. Так что защите единственной пары рук можно бы посвятить больше внимания.

Приходя в магазин с хорошим выбором за зимними перчатками на полках можно увидеть 200 различных моделей перчаток, выбор из которых может оказаться сложнее, чем ожидалось. На что обратить внимание?



Удобство

В первую очередь хорошие перчатки очень удобны. Свободно опустив руку Вы заметите, что пальцы и ладонь не прямые, а слегка согнуты. Также Вы увидите, что большой палец не в одном ряду с пальцами, а находится напротив ряда пальцев, со стороны ладони. Хорошие и удобные перчатки можно узнать по "сидящему большому пальцу", это значит, что большой палец пришит отдельно.

Удобная перчатка скроена именно так, соблюдая естественную форму руки. Комфорта прибавляет и использование разных материалов в разных зонах. Эластичная и тянущаяся ткань на тыльной стороне ладони или между пальцами (где важна подвижность), прочная на ладони (чтобы противостояла трению), умная на кончиках пальцев (для использования экрана телефона), дышащая на ладони или тыльной стороне руки (чтобы выпустить лишнее тепло) итд.



Тёплая подкладка Thinsulate®

ФОТО: Tamrex

Ищите подкладку со знаком Thinsulate® Это придаст уверенности, что перчатка действительно хорошо держит тепло. Материал с таким комплектом свойств (очень лёгкий, тонкий и тёплый) как Thinsulate® никто до сих пор не смог подделать. В магазине стоит спросить от персонала, Thinsulate® какой толщины использован для одной или другой модели перчаток. Это может быть G20, G40, G60, G80, G100 G120 итд. Чем больше цифра, тем толще материал и тем теплее перчатки.

Очень тёплые перчатки иногда бывают с двойной подкладкой, где к Thinsulate® добавлена флисовая подкладка. Стоит запомнить, что каждый флисовый материал - ещё не Thinsulate®, дешёвый флис и настоящий Thinsulate® сильно отличаются. Если в изделии использован Thinsulate®, оно всегда соответственно обозначено.



Тщательно выбранная кожа

Козлиная кожа тонкая, мягкая и при том очень прочная. Перчатка из козлиной кожи подгоняется к руке (чувствуется очень хорошо именно в перчатках без подкладки) и приятно ощущается на руке. Говяжья кожа обладает натуральными водоотталкивающими свойствами, она хорошо дышит и сохраняет хорошую чувствительность.