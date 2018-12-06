«Тайны должны были остаться на борту»: история перевозки сигарет на Sakala

Более 67 ящиков контрабандного табака, 2000 литров алкоголя, мистически испарившиеся счета и новые детали – расследование, начавшееся с внутренней информации, завершилось наказанием двух десятков членов экипажа корабля Sakala за перевозку контрабанды, однако так и не нашло ответа на вопрос прокуратуры: как долго моряки в действительности занимались доставкой безакцизного товара, пишет Postimees.
Один из самых крупных в ВМФ скандалов разразился 11 ноября 2016 года. Занимавшийся в течение четырех месяцев преимущественно в норвежских водах разминированием мин в составе 1-ой противоминной эскадры НАТО корабль Sakala только что прибыл к причалу коплиской Минной гавани, где его встретили одетые по форме сотрудники военной полиции и пара работников таможни.
Ни раньше, ни после таможня не работала на закрытой территории порта, и вдруг… Накануне таможня получила сообщение о том, что у одного конкретного члена экипажа корабля имеется запрещенное количество подакцизного товара. Информатор сообщил и о том, что для военных моряков стало традицией приобретать в магазинах tax free алкоголь и табак, и привозят их для перепродажи в Эстонии, покупая на полученные деньги квартиры, на которых зарабатывают, сдавая в аренду.
Каково же было удивление таможенников, когда указанный в сообщении моряк оказался мелкой пешкой на фоне остальных членов экипажа. Ящики с сигаретами были найдены в каютах и других служебных помещениях. Когда представители следственной группы закрыли двери набитого до отказа склада, стало понятно, что речь идет об уголовном деле.
Закон позволяет ввозить в Эстонию для личного пользования, без уплаты налогов, до 800 сигарет, но личные запасы матросов достигали одного-пяти ящиков – на каждого по 10 000 сигарет.
Сигареты в пять раз дешевле
Реальный ход событий начал раскрываться во время допросов, прошедших в начале этого года. Оказалось, что по отбытию из норвежского порта Ставенгер на борту Sakala находились как минимум 28 ящиков сигарет. За шесть дней до прибытия в Эстонии была сделана остановка в последнем порту – литовской Клайпеде, где организовали день открытых дверей для народа и пополнили запасы, прикупив еще 38 ящиков.
Причина заключалась в деньгах. Если в Эстонии пачка сигарет LM стоит три евро и 90 центов, то в безналоговых магазинах команда корабля смогла купить их в пять раз дешевле – по 80 центов за пачку. На практике это означает, что ящик сигарет, который стоит 2000 евро, через судового агента можно было купить за 400 евро. Такие цены действуют уже несколько лет для кораблей НАТО, но большая часть других стран-членов или вооруженные силы ввели жесткие правила внутреннего контроля при покупке такого товара.
Халтурка была настолько выгодной, что помогали всем друзьям. Многие ранее ушедшие с корабля водолазы и один не входящий в состав экипажа моряк давали коллегами по 400 евро, договариваясь, что заберут свои ящики позже на причале.
Заместитель командира Sakala признался во время допроса, что члены экипажа были заранее проинформированы о действующих ограничениях для пассажиров, но никто из находившихся на борту офицеров не проверял этого. Когда судно подходило к причалу, подъезжали машины, и никто не смотрел, что члены экипажа там делают.
Другой находившийся на борту корабля матрос утверждал, что именно во время последней миссии переборщили с количеством безакцизного товара: «До Клайпеды один из заказчиков обратился к командиру Оттю Лаанеметсу за советом, поскольку количество было уже очень большим. Командир повел себя так, будто ему было все равно».
«Это была одна из наших претензий, поскольку они должны были знать, каковы предельные нормы. Придерживаться или нет – это был их выбор. К сожалению, все получилось именно так»,- сказал руководитель службы следственного отдела Налогово-таможенного департамента Сийм Рудиссаар.
Но во всей истории есть пара нюансов, которые взбудоражили налоговиков и Государственную прокуратуру.
Когда хозяева сигарет были установлены, остались более 30 ящиков, которые члены экипажа назвали – запасами лавки и «таможенным складом». Лавка – это общий киоск, товар в который покупается на деньги экипажа. На товар добавляется наценка, а прибыль используют для совместных мероприятий.
Прокуратура в эти утверждения по многим причина не поверила. Моряки давали противоречивые показания: поскольку сигареты в лавке были заметно дорогими, то курильщики их не покупали, приобретая товар напрямую в tax free. Также одни говорили, что в лавке на покупку товара не было денег, а, по словам других, там было 9000 евро. Уголовное дело против управляющего лавкой прекратили летом этого года по принципу опортунитета, поскольку у прокуратуры осталось подозрение, что огромные запасы сигарет в лавке – это вина не одного человека, а большего количества матросов, стоявших за этим.
Путанные показания члены экипажа давали и по другому пункту. На допросах почти все говорили, что сигареты предназначались для личного использования. Но Госпрокуратура сделала запрос в фирму SIA UNIMARS, продавшей товар в литовской Клайпеде, и узнала, что команда Sakala купила почти такое же количество сигарет и за несколько месяцев до последней закупки – 13 мая 2016 года. Тогда общее количество было 36 ящиков, и в лавку из этого не попало ничего. Согласно статистике, средний курильщик в Эстонии выкуривает 12,5 сигареты в день, поэтому остается вопрос – куда делось остальное?
Не осталось ни одного чека
Заодно выяснилось, что за товар всегда платили наличными. От этого было два плюса: оплата наличными приносила дополнительную скидку, а за покупку не отправляли счетов Вооруженным силам Эстонии. Ни чеков, ни счетов у моряков не сохранилось.
«Таким образом, доставка безакцизных сигарет в больших количествах в Эстонию из других стран-членов, была для некоторых членов экипажа Sakala обычным занятием»,- подвел итог Налоговый департамент в одном решении о проступке.
Поскольку дело пахло скверно, летом этого года государственный прокурор Лавли Перлинг вызвала командующего ВМФ Юри Саска в прокуратуру на приватный разговор. А именно, от полученных в рамках уголовного расследования показаний у прокуратуры возникло ощущение, что доставка акцизного товара одобрялась среди моряков. Командующий это отрицает.
К осени этого года административные наказания были назначены 22 членам экипажа корабля, штрафы которых составили от 120 до 800 евро. Самое больше наказание получил управляющий лавкой, которому пришлось оплатить штраф в размере 3500 евро и судебные издержки. Сигареты уничтожили, а за 1200 литров алкоголя морякам пришлось заплатит налоги, после чего товар им вернули. Большая часть из них продолжают службу во флоте. За случившее ответили командующий флотом Стен Сеппер и капитан корабля Отт Лаанеметс.
Postimees пообщался с несколькими наказанными членами экипажа, ни один из которых не согласился комментировать эту историю от своего имени. Они ответили, что превышение предельных норм было их ошибкой, с чем они не спорят. Но они предъявляют претензии следственной группе в том, что те так и не доказали своих утверждений, якобы товар доставлялся с целью дальнейшей перепродажи.
Иначе они оцениваются и случай с лавкой. Управляющий согласился заплатить штраф в размере 3500 евро лишь по той причине, что не хотел заниматься затратным судебным спором.
Есть и другие причины для споров. По словам моряков, в правовых актах Эстонии нет четких указаний, как и должны ли военные корабли рассчитывать провизию. До тех пор, пока товар потребляется, его никак нельзя считать противозаконным, считают они.
Но борьба не закончилась. Один из 22 моряков обжаловал решение налоговиков в суде. Он утверждает, что его не было на борту Sakala во время задержания, и он не планировал переносить товар с борта судна. Спор будут рассматривать в середине декабря.
Командующий флотом: мы верили, что моряки контролируют себя
Командующий ВМФ Юри Саска.
Foto: Kaitsevägi
Массовая перевозка безакцизного товара никоим образом не происходила с молчаливого одобрения командования, говорил командующий флотов Юри Саска.
- Вы теперь знаете, почему командир Sakala разрешил членам своей команды значительно превысить покупку допустимого объема сигарет и алкоголя?
- Я встретился с Оттем Лаанеметсом в тот же день, как корабль прибыл, и прошла его проверка. Прямого ответа на вопрос, знал ли Лаанеметс о том, что там было, и пытался ли он ограничить закупку, я не получил. Хотя он не отрицал, что отвечает за это.
- То есть командир просто был жертвой интересов своей команды – как ты скажешь - нет, если это уже такая традиция?
- Я могу только спекулировать. Давление со стороны одного человека или заинтересованной группы на судне иногда происходит. Но признаком того, что он признал свою ошибку было то, что Лаанеметс в тот же вечер положил мне на стол рапорт об увольнении.
- Такая практика – 67 ящиков сигарет – не могла возникнуть во флоте за сутки.
- Мы (флот – О.К.) этого не одобряли. Товар Tax free покупался постоянно, но были введены четкие ограничения. Например, когда 13 лет назад я был капитаном судна «Адмирал Питка», то было условие, что, возвращаясь домой, каждому разрешалось купить два блока сигарет, литр крепкого алкоголя и ящик пива. Когда причаливали, то на корабле ничего не должно было оставаться, и никто не мог вынести на берег больше разрешенного.
- Это значит, что в какой-то момент правила смягчились?
- Мы (в руководстве флотом – О.К.) исходили из границ разумного, что люди контролируют это, но, видишь, ошиблись. Причиной того, почему я в свое время ограничил покупки, заключалась в том, что разрешенные в ЕС нормы (до 800 сигарет – О.К.) были неразумно большими.
- Тот, кто сообщил о Sakala, поступил правильно?
- Я думаю, что да. Я никогда не говорил, что поведение Sakala – или кто бы такое не сделал – можно как-то оправдать.
- Как дела у наказанных моряков?
То, что так делать нельзя, поняли все. И это не нужно вывешивать на инфостенд. До сих пор остановлены любые закупки обложенного налогами или акцизами товара через судовых агентов. Сначала мы ограничили все покупку, но позже разрешили покупать зубную пасту, кока-колу и другое.
Итальянские матросы обошли Sakala по количеству товара
Корабль Caprera
Wikimedia
16 июня этого года занимающаяся расследованием финансовых преступлений полиция Италии нашла на военном судне Caprera 72 ящика, или 3600 блоков сигарет с Балкан. Корабль только что вернулся из миссии в Ливии, в которой провел 108 дней, где помогал в пограничникам в антимиграционной операции. Предложение обыскать корабль полиции сделал его капитан. По его словам, за контрабандой в 700 килограммов сигарет стоит небольшая группа его подчиненных. Одного и них поймали, когда он под покровом ночи пытался сойти на берег с мешком, набитым блоками сигарет. По информации итальянской прокуратуры, под следствием сейчас находятся пять человек. По подсчетам, на сигаретах они могли заработать на черном рынке 70 000 евро. Итальянский корабль по своим размерам сравним с нашим Sakala.