«Тайны должны были остаться на борту»: история перевозки сигарет на Sakala

Командующий флотом: мы верили, что моряки контролируют себя

Командующий ВМФ Юри Саска. Foto: Kaitsevägi

Массовая перевозка безакцизного товара никоим образом не происходила с молчаливого одобрения командования, говорил командующий флотов Юри Саска.

- Вы теперь знаете, почему командир Sakala разрешил членам своей команды значительно превысить покупку допустимого объема сигарет и алкоголя?

- Я встретился с Оттем Лаанеметсом в тот же день, как корабль прибыл, и прошла его проверка. Прямого ответа на вопрос, знал ли Лаанеметс о том, что там было, и пытался ли он ограничить закупку, я не получил. Хотя он не отрицал, что отвечает за это.

- То есть командир просто был жертвой интересов своей команды – как ты скажешь - нет, если это уже такая традиция?

- Я могу только спекулировать. Давление со стороны одного человека или заинтересованной группы на судне иногда происходит. Но признаком того, что он признал свою ошибку было то, что Лаанеметс в тот же вечер положил мне на стол рапорт об увольнении.

- Такая практика – 67 ящиков сигарет – не могла возникнуть во флоте за сутки.

- Мы (флот – О.К.) этого не одобряли. Товар Tax free покупался постоянно, но были введены четкие ограничения. Например, когда 13 лет назад я был капитаном судна «Адмирал Питка», то было условие, что, возвращаясь домой, каждому разрешалось купить два блока сигарет, литр крепкого алкоголя и ящик пива. Когда причаливали, то на корабле ничего не должно было оставаться, и никто не мог вынести на берег больше разрешенного.

- Это значит, что в какой-то момент правила смягчились?

- Мы (в руководстве флотом – О.К.) исходили из границ разумного, что люди контролируют это, но, видишь, ошиблись. Причиной того, почему я в свое время ограничил покупки, заключалась в том, что разрешенные в ЕС нормы (до 800 сигарет – О.К.) были неразумно большими.

- Тот, кто сообщил о Sakala, поступил правильно?

- Я думаю, что да. Я никогда не говорил, что поведение Sakala – или кто бы такое не сделал – можно как-то оправдать.

- Как дела у наказанных моряков?

То, что так делать нельзя, поняли все. И это не нужно вывешивать на инфостенд. До сих пор остановлены любые закупки обложенного налогами или акцизами товара через судовых агентов. Сначала мы ограничили все покупку, но позже разрешили покупать зубную пасту, кока-колу и другое.