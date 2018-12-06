Таксофирма свернула деятельность в Таллинне из-за безумно дорогой страховки

Таксофирма Eleltritakso, в автопарке которой были исключительно электромобили, решила свернуть свою деятельность в Таллинне. В качестве главной причины называется выросшая в пять раз стоимость страховки, пишет Tehnika.
«Начиная с декабря Elektritakso больше не будет работать в Таллинне. Покинуть столицу нас вынуждает нехватка рабочей силы, а также непомерная стоимость страховки», - говорится в сообщении предприятия, опубликованном в соцсети Facebook.
В то же время предприятие пообещало усилить свои позиции как в Тарту, так и Пярну. «Будет предлагать свои услуги в большем объеме и максимально высокого качества», - говорится в сообщении.
Представители Elektritakso назвали произошедшее «катастрофой» и «ударом ножом в спину», намекая на то, что в течение года страховые фирмы взвинтили цены на страховки для такси в пять раз.
Директор предприятия Эрмо Контсон сообщил Autogeenius, что им не удалось договориться о более разумных расценках ни с одной из страховых компаний, поэтому они решили свернуть свою деятельность, а также отказаться от покупки нескольких новых электромобилей Nissan Leaf.
По словам Контсона, если раньше страхование одного автомобиля в год обходилось в 1300 евро, то теперь цена выросла до 4600, из которых 2500 евро — это обязательная дорожная страховка, а оставшиеся 2100 — каско. Он добавил, что, например, одна страховая компания предложила дорожную страховку на год за 64 000 евро, то есть 5333 евро в месяц.
Представители страховых обществ заявили, что не могут давать комментарии третьим лицам относительно условий страхового договора. Например, представитель ERGO сообщил, что подорожание страховки для такси обусловлено тем, что эти машины такси стали чаще попадать в ДТП. Такого же мнения придерживаются в страховых компаниях If и PZU.