Таксофирма свернула деятельность в Таллинне из-за безумно дорогой страховки

«Начиная с декабря Elektritakso больше не будет работать в Таллинне. Покинуть столицу нас вынуждает нехватка рабочей силы, а также непомерная стоимость страховки», - говорится в сообщении предприятия, опубликованном в соцсети Facebook.

В то же время предприятие пообещало усилить свои позиции как в Тарту, так и Пярну. «Будет предлагать свои услуги в большем объеме и максимально высокого качества», - говорится в сообщении.

Представители Elektritakso назвали произошедшее «катастрофой» и «ударом ножом в спину», намекая на то, что в течение года страховые фирмы взвинтили цены на страховки для такси в пять раз.

Директор предприятия Эрмо Контсон сообщил Autogeenius, что им не удалось договориться о более разумных расценках ни с одной из страховых компаний, поэтому они решили свернуть свою деятельность, а также отказаться от покупки нескольких новых электромобилей Nissan Leaf.

По словам Контсона, если раньше страхование одного автомобиля в год обходилось в 1300 евро, то теперь цена выросла до 4600, из которых 2500 евро — это обязательная дорожная страховка, а оставшиеся 2100 — каско. Он добавил, что, например, одна страховая компания предложила дорожную страховку на год за 64 000 евро, то есть 5333 евро в месяц.