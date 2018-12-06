Все будет хорошо: российские футболисты вступились за Мамаева с Кокориным

Видеообращение тренера, Клаудио Маркизио, Александра Ерохина, Бранислава Ивановича, Юрия Жиркова и Олега Шатова было показано в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», – сказал Семак.

«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», – отметил Маркизио.

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам», – заявил Ерохин.

«Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!» – сказал Иванович.

«Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!» – отметил Жирков.

«Знайте, что мы вас ждем. Пашу ждет «Краснодар». Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо», – заявил Шатов.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов обратился к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых оставили в СИЗО до 8 февраля.

«Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.

Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают.