Все будет хорошо: российские футболисты вступились за Мамаева с Кокориным

Российские футболисты выступили в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые вчера, в среду Мосгорсуд оставил под стражей до 8-го февраля 2019 года, передает sports.ru.
Видеообращение тренера, Клаудио Маркизио, Александра Ерохина, Бранислава Ивановича, Юрия Жиркова и Олега Шатова было показано в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», – сказал Семак.
«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», – отметил Маркизио.
«Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам», – заявил Ерохин.
«Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!» – сказал Иванович.
«Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!» – отметил Жирков.
«Знайте, что мы вас ждем. Пашу ждет «Краснодар». Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо», – заявил Шатов.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов обратился к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых оставили в СИЗО до 8 февраля.
«Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.
Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают.
Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю», – сказал Смолов в видеообращении для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».