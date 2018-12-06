Одно из условий жилищных кредитов в эстонских банках оказалось неправомерным

Заемщика кредита, пожелавшего сохранить анонимность, встревожило открытие, что в типовых условиях договоров о жилищном кредите в нескольких банках есть положение, позволяющее банкам в определенных ситуациях требовать дополнительную гарантию или расторгнуть договор, даже если у клиента не было никаких проблем с выплатой кредита.

На самом деле, условия регулируются Законом о вещном праве, и всем заемщикам жилищных кредитов стоит иметь в виду, что в случае снижения ценности имущества из-за общей рыночной ситуации у банка нет права требовать дополнительную гарантию. К сожалению, банки в условиях договора не указывают, что из-за общей рыночной ситуации нельзя предъявлять требования, хотя для ясности они бы могли это делать. По словам специалиста из адвокатского бюро Ellex Raidla в сфере банковского дела, финансов и конкурентного права Райно Парона, подобные требования в договорах о жилищном кредите неправомочны, это значит, что в ситуации, когда заемщик выполнил свои обязательства в соответствии с требованиями, вовремя и в правильных суммах, а ценность его гарантии уменьшается только из-за рыночной ситуации, у банка, согласно закону, нет права требовать дополнительную гарантию.